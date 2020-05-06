В Пермском крае за драку с полицейским осудили женщину

Суд признал жительницу Пермского края виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи № 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, осужденная передвигалась по дороге на мопеде и была задержана сотрудниками ГИБДД за отсутствие мотошлема. Позже выяснилось, что прав на управление транспортным средством у нее нет.

При оформлении протокола об административном правонарушении женщина стала препятствовать законным действиям полицейских и умышленно нанесла одному из них удар кулаком по лицу.

Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно.