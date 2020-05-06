Новости

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 227 тысяч человек 11:03
Правда ли, что полировка кузова борется с царапинами 11:03
В Свердловской области скончались два человека с коронавирусом 11:00
В Крыму подросток погиб от падения с 30-метровой скалы 10:56
Барк "Седов" в кругосветке вышел из Сингапура во Владивосток 10:53
В 2021 году Почта России переедет в новый офис 10:52
Актриса Хлоя Севиньи впервые стала мамой 10:52
Врач рассказал о необратимых последствиях коронавируса для организма 10:52
В Беларуси создали мультсериал о правильной сортировке отходов 10:50
В Ирландии возросло количество задержанных за нарушение карантина 10:49
Москвичей на этой неделе ждут похолодание и дожди 10:48
Новейший истребитель-беспилотник представили в Австралии 10:46
Число заболевших COVID-19 саратовцев за праздники выросло вдвое 10:44
В Челябинской области введен масочный режим 10:40
В Казахстане с COVID-19 госпитализировали студента из Астрахани 10:40
В Крыму за сутки выявили 32 случая коронавируса 10:38
В МЧС Москвы предупредили об ухудшении погоды 10:37
Мошенники выманили у пенсионерки в Петербурге 40 тысяч рублей 10:37
В Прикамье скончался 17 пациент с коронавирусом 10:37
Артисты споют военные песни на онлайн-концерте 10:30
В Пермском крае за драку с полицейским осудили женщину 10:30
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы 10:26
На Ставрополье в интернате 22 человека заразились COVID-19 10:23
Первые случаи инфицирования COVID-19 в Европе могли быть уже в декабре 10:21
СК РФ завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае за драку с полицейским осудили женщину

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Суд признал жительницу Пермского края виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи № 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, осужденная передвигалась по дороге на мопеде и была задержана сотрудниками ГИБДД за отсутствие мотошлема. Позже выяснилось, что прав на управление транспортным средством у нее нет.

При оформлении протокола об административном правонарушении женщина стала препятствовать законным действиям полицейских и умышленно нанесла одному из них удар кулаком по лицу.

Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель
Ученые Сингапура вновь скорректировали прогноз по COVID-19 для России
Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин
Минкомсвязи предложило использовать электронную подпись на портале госуслуг
Академик РАН: Коронавирус в России развивается по необычному сценарию
Как уберечься от новых видов мошенничества
МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров