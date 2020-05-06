В Прикамье начались стимулирующие выплаты медикам, борющимся с COVID-19

Новости

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 227 тысяч человек 11:03
Правда ли, что полировка кузова борется с царапинами 11:03
В Свердловской области скончались два человека с коронавирусом 11:00
В Крыму подросток погиб от падения с 30-метровой скалы 10:56
Барк "Седов" в кругосветке вышел из Сингапура во Владивосток 10:53
В 2021 году Почта России переедет в новый офис 10:52
Актриса Хлоя Севиньи впервые стала мамой 10:52
Врач рассказал о необратимых последствиях коронавируса для организма 10:52
В Беларуси создали мультсериал о правильной сортировке отходов 10:50
В Ирландии возросло количество задержанных за нарушение карантина 10:49
Москвичей на этой неделе ждут похолодание и дожди 10:48
Новейший истребитель-беспилотник представили в Австралии 10:46
Число заболевших COVID-19 саратовцев за праздники выросло вдвое 10:44
В Челябинской области введен масочный режим 10:40
В Казахстане с COVID-19 госпитализировали студента из Астрахани 10:40
В Крыму за сутки выявили 32 случая коронавируса 10:38
В МЧС Москвы предупредили об ухудшении погоды 10:37
Мошенники выманили у пенсионерки в Петербурге 40 тысяч рублей 10:37
В Прикамье скончался 17 пациент с коронавирусом 10:37
Артисты споют военные песни на онлайн-концерте 10:30
В Пермском крае за драку с полицейским осудили женщину 10:30
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы 10:26
На Ставрополье в интернате 22 человека заразились COVID-19 10:23
Первые случаи инфицирования COVID-19 в Европе могли быть уже в декабре 10:21
СК РФ завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 09:50
Проект: В регионах

В Прикамье начались стимулирующие выплаты медикам, борющимся с COVID-19

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В Пермском крае начались стимулирующие выплаты работникам медицинских организаций, оказывающих помощь заболевшим коронавирусной инфекцией.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

На данный момент выплаты получили врачи, средний и младший медицинский персонал, а также прочий персонал - все, кто оказывал или участвовал в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения.

Выплата произведена и будет осуществляться за фактическое количество отработанных часов с больными. В апреле на данные цели было направлено 48,7 миллиона рублей, в том числе 23,3 миллиона - из федерального бюджета и 25,4 миллиона - из краевого. Всего на эти цели предусмотрено 349,8 миллионов рублей, в том числе 103 миллиона из федерального бюджета и 246,8 - из краевого.

В министерстве здравоохранения Пермского края напомнили, что размер выплат установлен федеральным правительством в зависимости от занимаемой должности в размере от 20 до 100 процентов (в аналогичных размерах предусмотрены за счет средств региона) среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года по Пермскому краю, размер которого, по данным Федеральной службы государственной статистики, составил 31 тысячу 811 рублей. Стимулирующие выплаты работникам медицинских организаций будут осуществляться за период с 11 марта и предварительно по 30 июня.

По поручению главы региона Дмитрия Махонина начат прием обращений медицинских работников по вопросам трудовых отношений. Врачи могут обратиться на телефон "горячей линии" или на специальную почту краевого минсоца - в случае, если галвврач снижает зарплату, отправляет в отпуск без содержания, вводит режим неполной занятости. Единый телефон Управления в сфере содействия занятости: +7(342) 235-11-79, e-mail mvvize@social.permkrai.ru.

Напомним, Пермский край получит межбюджетный трансферт в размере 178,5 миллиона рублей для стимулирующих выплат работникам медицинских учреждений, лечащих заболевших коронавирусной инфекцией. Постановление, регулирующее размеры и порядок распределения трансфертов, подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин 12 апреля. О стимулирующих выплатах медикам ранее заявил президент РФ. Меры поддержки введены с апреля, они будут действовать три месяца. Врачи будут получать по 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал (фельдшеры и медсестры) по 50 тысяч, младший медицинский персонал - по 25 тысяч рублей.

По инициативе главы Пермского края Дмитрия Махонина дополнительно из краевого бюджета предусмотрен аналогичный размер выплат, и расширен перечень персонала, которому устанавливаются выплаты. На эти цели из краевого бюджета будет направлено 246,8 миллиона рублей. Кроме того, за счет средств резервного фонда правительства Пермского края предусмотрены единовременные выплаты. Медики, в случае заражения коронавирусной инфекцией при оказании медпомощи пациентам с этим заболеванием, получат выплату в размере 50 должностных окладов.

Также по решению главы региона врачи, средний и младший медперсонал при оказании первичной медико-санитарной, скорой медицинской помощи, а также специализированной медицинской помощи в стационарных условиях непосредственно гражданам с подтвержденным диагнозом "коронавирус" (либо с подозрением на него) получат из краевого бюджета стимулирующие выплаты. Эти выплаты к зарплате будут начислены тем, кто оказывает медицинскую помощь пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а также обеспечивают наблюдение за пациентами с подозрением на COVID-19 и за теми, кто находится в карантине на дому.

Как уточняют в региональном Минздраве, также региональные выплаты распространяются на медработников, которые на своем рабочем месте имеют риски заражения коронавирусной инфекцией, - сотрудники приемных и рентгенологических отделений, а также уборщицы, гардеробщицы и другие.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь ПФО Пермский край Пермский край. Новое время

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель
Ученые Сингапура вновь скорректировали прогноз по COVID-19 для России
Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин
Минкомсвязи предложило использовать электронную подпись на портале госуслуг
Академик РАН: Коронавирус в России развивается по необычному сценарию