В Прикамье начались стимулирующие выплаты медикам, борющимся с COVID-19

В Пермском крае начались стимулирующие выплаты работникам медицинских организаций, оказывающих помощь заболевшим коронавирусной инфекцией.

На данный момент выплаты получили врачи, средний и младший медицинский персонал, а также прочий персонал - все, кто оказывал или участвовал в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения.

Выплата произведена и будет осуществляться за фактическое количество отработанных часов с больными. В апреле на данные цели было направлено 48,7 миллиона рублей, в том числе 23,3 миллиона - из федерального бюджета и 25,4 миллиона - из краевого. Всего на эти цели предусмотрено 349,8 миллионов рублей, в том числе 103 миллиона из федерального бюджета и 246,8 - из краевого.

В министерстве здравоохранения Пермского края напомнили, что размер выплат установлен федеральным правительством в зависимости от занимаемой должности в размере от 20 до 100 процентов (в аналогичных размерах предусмотрены за счет средств региона) среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года по Пермскому краю, размер которого, по данным Федеральной службы государственной статистики, составил 31 тысячу 811 рублей. Стимулирующие выплаты работникам медицинских организаций будут осуществляться за период с 11 марта и предварительно по 30 июня.

По поручению главы региона Дмитрия Махонина начат прием обращений медицинских работников по вопросам трудовых отношений. Врачи могут обратиться на телефон "горячей линии" или на специальную почту краевого минсоца - в случае, если галвврач снижает зарплату, отправляет в отпуск без содержания, вводит режим неполной занятости. Единый телефон Управления в сфере содействия занятости: +7(342) 235-11-79, e-mail mvvize@social.permkrai.ru.

Напомним, Пермский край получит межбюджетный трансферт в размере 178,5 миллиона рублей для стимулирующих выплат работникам медицинских учреждений, лечащих заболевших коронавирусной инфекцией. Постановление, регулирующее размеры и порядок распределения трансфертов, подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин 12 апреля. О стимулирующих выплатах медикам ранее заявил президент РФ. Меры поддержки введены с апреля, они будут действовать три месяца. Врачи будут получать по 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал (фельдшеры и медсестры) по 50 тысяч, младший медицинский персонал - по 25 тысяч рублей.

По инициативе главы Пермского края Дмитрия Махонина дополнительно из краевого бюджета предусмотрен аналогичный размер выплат, и расширен перечень персонала, которому устанавливаются выплаты. На эти цели из краевого бюджета будет направлено 246,8 миллиона рублей. Кроме того, за счет средств резервного фонда правительства Пермского края предусмотрены единовременные выплаты. Медики, в случае заражения коронавирусной инфекцией при оказании медпомощи пациентам с этим заболеванием, получат выплату в размере 50 должностных окладов.

Также по решению главы региона врачи, средний и младший медперсонал при оказании первичной медико-санитарной, скорой медицинской помощи, а также специализированной медицинской помощи в стационарных условиях непосредственно гражданам с подтвержденным диагнозом "коронавирус" (либо с подозрением на него) получат из краевого бюджета стимулирующие выплаты. Эти выплаты к зарплате будут начислены тем, кто оказывает медицинскую помощь пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а также обеспечивают наблюдение за пациентами с подозрением на COVID-19 и за теми, кто находится в карантине на дому.

Как уточняют в региональном Минздраве, также региональные выплаты распространяются на медработников, которые на своем рабочем месте имеют риски заражения коронавирусной инфекцией, - сотрудники приемных и рентгенологических отделений, а также уборщицы, гардеробщицы и другие.