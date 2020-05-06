В Прикамье скончался 17 пациент с коронавирусом

Сегодня, 6 мая, в Пермском крае зафиксирована гибель еще одного пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили краевые власти в телеграм-канале "Стоп коронавирус. Пермь".

По информации медиков, 53-летняя женщина, умершая от инфекции, страдала тяжелым эндокринным заболеванием. На 6 мая в Пермском крае зафиксировано 18 новых случаев коронавируса, трое заболевших госпитализированы, остальные изолированы дома, так как у них бессимптомное течение болезни.

Всего в Прикамье диагноз коронавируса был поставлен 648 пациентам. Из них 224 находятся в больницах, 177 дома, 230 выздоровели и 17 скончались.