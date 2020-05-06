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06.05.2020 14:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области в этом году более 15 тысяч самозанятых встали на учет

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Самарской области 15700 самозанятых официально оформили свою деятельность за четыре месяца этого года. По данным министерства экономического развития и инвестиций региона, это более 50 процентов от годового планового показателя.
В Самарской области самозанятые стали активнее легализоваться. Фото: iStock В Самарской области самозанятые стали активнее легализоваться. Фото: iStock
В Самарской области самозанятые стали активнее легализоваться. Фото: iStock

В Самарской области в этом году в качестве пилотного проекта были введены особые льготные налоговые условия для самозанятых. Напомним, налоговая служба считает самозанятыми всех граждан, которые работают самостоятельно, не трудоустраиваясь в различные организации и не нанимая себе помощников. К такой категории относятся, например, няни, репетиторы, фрилансеры, фотографы, водители, парикмахеры, автослесари, люди, сдающие жильё в наем.

Фото: Фонд содействия развитию венчурных инвестиций
В Самарской области стартапы поддержат через венчурный фонд

Суть государственного эксперимента с самозанятыми в том, чтобы помочь им выйти из "тени". По статистике, больше 13 процентов населения в стране ведут предпринимательскую деятельность вне правового поля - без образования ИП. Теперь же, чтобы самозанятому зарегистрироваться, достаточно скачать на мобильное устройство приложение "Мой налог" и в течение нескольких минут без посещения налогового органа стать легальным владельцем своего бизнеса. У предпринимателя, таким образом, появляется возможность легально выдавать чеки покупателям или заказчикам. В то же время нет необходимости использовать контрольно-кассовую технику, предоставлять какую-либо отчётность и делать дополнительные отчисления.

Кроме того, самозанятые в Самарской области отчисляют налог на доход по фиксированной пониженной ставке: четыре процента от суммы дохода при обслуживании физических лиц и шесть процентов - при сотрудничестве с юридическими лицами. В эту ставку входят также отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. В то же время самозанятые получают государственные социальные гарантии, предусмотренные для добросовестных налогоплательщиков: отсчёт трудового стража, медицинскую помощь и прочее.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Особые условия для самозанятых не только важная и необходимая, но главное - удобная государственная поддержка, которая объективно приведет к значительному росту предпринимательской активности в регионе и в целом по стране. Регистрация самозанятого максимально упрощена - ее можно пройти с любого смартфона. При этом не требуется делать в госорганы никаких отчетов и дополнительных отчислений.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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