В Уфе директора фирмы осудили за хищение 33 миллионов рублей

57-летний директор уфимской фирмы признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Кировский районный суд Уфы признал доказанным факт хищения им 33 миллионов рублей у дорожной компании. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомства, с ноября 2014 по март 2015 года директор фирмы вместе с неустановленными лицами разработали план на хищение денег у крупной дорожной компании "Башкиравтодор". Суд установил, что сотрудники этой компании подготовили и опубликовали на официальном сайте закупок извещение о проведении закупки на поставку более 100 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси для ремонта автомобильной дороги М-5. Однако в конкурсной документации намеренно были включены невыполнимые другими поставщиками условия.

Подсудимый стал единственным участником закупки, подав заявку с ложными сведениями о наличии у его фирмы возможности поставки требуемого количества и качества стройматериала. Условия сделки исполнены не были, однако фирма подсудимого получила от дорожной компании 33 миллиона рублей.

Фигурант уголовного дела своей вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 150 тысяч рублей, а также взыскал сумму причиненного ущерба.

- Осужденного освободили из зала суда в связи с зачетом времени содержания под стражей в срок наказания. Прокуратура Кировского района Уфы обжаловала приговор в связи с мягкостью назначенного наказания, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Между тем уголовное дело в отношении сообщников осужденного выделено в отдельное производство.