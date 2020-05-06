В Уфе директора фирмы осудили за хищение 33 миллионов рублей

Новости

Старые "ГАЗоны" ушли в историю 15:20
Росстат и "Музей Победы" раскрыл полную статистику войны 15:18
В Петербурге следователи объявили в розыск блогера за срыв онлайн-уроков 15:12
Путин поручил главе Росгвардии оперативно подать заявку по автозакупкам 15:12
В Ингушетии двухлетняя девочка утонула в сливной яме 15:09
В Ульяновской области для 92-летнего ветерана провели персональный парад 15:07
Кроссовер Skoda Enyaq спрятали под маской Suzuki S-Cross 15:02
Бэтмен станет негром 15:01
В Петербурге Музей Суворова покажет выставку военных плакатов 14:59
Петербуржцев оштрафовали на 50 тысяч рублей за барбекю в центре города 14:53
Белоусов обсудил меры поэтапного выхода из режима ограничений 14:53
В Воронежской области введут масочный режим 14:51
Песков: Вопрос открытия российской границы пока не поднимался 14:50
Змея заползла в квартиру на юго-западе Москвы 14:47
Петербургские кукольники покажут спектакль о блокаде и Победе 14:44
Ученые определили наиболее пострадавших от карантина 14:41
Германия завершит несколько проектов по сотрудничеству в Киргизии 14:39
Томские врачи записали рэп о коронавирусе 14:35
Geely Coolray стал дешевле: на рынок вышла бюджетная версия кроссовера 14:33
Марат Башаров пожаловался на избитую им бывшую жену 14:31
Правнук генерала Соммера на "Крузенштерне" рассказал о подвиге деда 14:30
Из-за COVID-19 к 2025 году от туберкулеза могут умереть до 9 млн человек 14:27
СМИ: Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко 14:26
Российский посол принял землю с белорусских воинских захоронений 14:23
Мурашко: Дефицита коек для пациентов с коронавирусом в больницах нет 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе директора фирмы осудили за хищение 33 миллионов рублей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

57-летний директор уфимской фирмы признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Кировский районный суд Уфы признал доказанным факт хищения им 33 миллионов рублей у дорожной компании. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В Перми мужчину обвинили в мошенничестве на 75 миллионов рублей

По данным надзорного ведомства, с ноября 2014 по март 2015 года директор фирмы вместе с неустановленными лицами разработали план на хищение денег у крупной дорожной компании "Башкиравтодор". Суд установил, что сотрудники этой компании подготовили и опубликовали на официальном сайте закупок извещение о проведении закупки на поставку более 100 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси для ремонта автомобильной дороги М-5. Однако в конкурсной документации намеренно были включены невыполнимые другими поставщиками условия.

Подсудимый стал единственным участником закупки, подав заявку с ложными сведениями о наличии у его фирмы возможности поставки требуемого количества и качества стройматериала. Условия сделки исполнены не были, однако фирма подсудимого получила от дорожной компании 33 миллиона рублей.

Фигурант уголовного дела своей вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 150 тысяч рублей, а также взыскал сумму причиненного ущерба.

Мошенники выманили у пенсионерки в Петербурге 40 тысяч рублей

- Осужденного освободили из зала суда в связи с зачетом времени содержания под стражей в срок наказания. Прокуратура Кировского района Уфы обжаловала приговор в связи с мягкостью назначенного наказания, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Между тем уголовное дело в отношении сообщников осужденного выделено в отдельное производство.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мурашко: Россия пока не вышла на плато по коронавирусу
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Ученые Сингапура вновь скорректировали прогноз по COVID-19 для России
Садовым товариществам предлагают голосовать заочно в период пандемии
Как уберечься от новых видов мошенничества
МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров