В Ульяновской области для 92-летнего ветерана провели персональный парад

В селе Малое Нагаткино Ульяновской области был проведен небольшой персональный парад Победы возле дома 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Федора Сяпукова, сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 4 мая на своей странице в Instagram.

В параде участвовали раритетные автомобили. Глава региона лично поздравил ветерана.

Федор Сяпуков служил на Дальнем Востоке с 1944 года в дивизионе торпедных катеров Тихоокеанского военно-морского флота. Он участвовал в освобождении Южного Сахалина от японцев. День Победы 1945 года ветеран встретил на острове Русский.