Видео: Песню "День Победы" исполнили на чувашском языке

Чувашия стала участником песенного марафона "Наш День Победы", инициированного аппаратом полномочного представителя президента РФ в Приволжском округе. В рамках проекта музыкальные ансамбли исполняют песню "День победы" на своих национальных языках и передают эстафету друг другу. Вчера марафон принимала Пензенская область, а сегодня, 6 мая, настала очередь Чувашии.

На чувашский язык песню перевел народный поэт республики Юрий Семендер. Исполняют ее солисты Чувашского государственного театра оперы и балета, Чувашской государственной филармонии, хор "Соловушки", певческая капелла "Классика" и народный ансамбль патриотической песни и музыки "Живи и помни", а также популярные исполнители республики.

Врио главы Чувашии Олег Николаев, а также главы районов и городов республики на еженедельной планерке в доме правительства уже оценили композицию, прозвучавшую на чувашском языке.

"Сейчас в регионах Приволжья идет песенный марафон, посвященный Дню Победы. Песню "День Победы" исполняют на национальных языках регионы, входящие в ПФО. Вчера марафон принимала Пензенская область, завтра Кировская, а сегодня день Чувашской Республики", - отметил Николаев.

Остальные жители республики смогут увидеть клип в региональных эфирах каналов "Россия 1" и "Россия 24", а также в социальных сетях.