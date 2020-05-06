Видео: В Кирове придумали дезинфицирующие кабины для общественных мест

В Кирове начали выпускать дезинфицирующие кабины для мест общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Дезинфицирующая кабина полностью автоматизирована, оснащена датчиками движения, в течение нескольких секунд распыляет полностью безопасное антисептическое средство во весь рост человека. В кабине есть отдельный блок для более интенсивной обработки рук, а также для мобильных телефонов.

- Уверен, что это хорошая идея, и она будет востребована в условиях профилактики борьбы с коронавирусом. Отрадно, что именно кировский предприниматель одним из первых в стране начал производить такие актуальные для сегодняшних реалий устройства, - сказал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Кабина может использоваться и для маломобильных людей. В течение недели она прошла успешное тестирование на базе волонтерского центра. По словам Александра Салтыкова, руководителя предприятия, которое разработало кабину, в рамках социального партнерства такую кабину установят в Доме ветеранов.

На производство и поставку кабин уже поступают заявки из других регионов.