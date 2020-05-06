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Проект: В регионах

Инновации подождут

Бюджет Новосибирской области переориентируют на поддержку жителей региона
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 96(8150)
В условиях пандемии коронавируса региональный бюджет должен быть переориентирован с инновационных задач на поддержку предприятий, малого и среднего предпринимательства (МСП) и жителей Новосибирской области. Так считают депутаты Законодательного собрания региона.
Андрей Шимкив: Сейчас для страны, для экономики важнее поддержка людей. Я бы назвал это экономикой заботы. Фото: Татьяна Кравченко Андрей Шимкив: Сейчас для страны, для экономики важнее поддержка людей. Я бы назвал это экономикой заботы. Фото: Татьяна Кравченко
Андрей Шимкив: Сейчас для страны, для экономики важнее поддержка людей. Я бы назвал это экономикой заботы. Фото: Татьяна Кравченко

В региональном парламенте состоялось заседание комитета по бюджетной, финансово-экономической политике, основным вопросом которого стала ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции. Прежде всего она ударила по экономике: из-за ограничительных мер предприятия вынуждены сокращать работников и отправлять их в неоплачиваемые отпуска, предприниматели не могут вести свою деятельность и реализовывать товар, учреждения культуры, досуга и спорта закрыты, а значит, несут финансовые потери.

Новые обстоятельства, считают депутаты, надо учитывать при принятии законопроекта, касающегося изменений в областной бюджет на 2020-й и плановый период 2021 и 2022 годов.

Как подчеркнул председатель Законодательного собрания области Андрей Шимкив, в таких условиях рассматривать изменения в региональный бюджет - значит, не просто вносить финансовые корректировки, а учитывать ценности и приоритеты.

- Сейчас для страны, для экономики важнее всего поддержка людей. Я бы назвал это экономикой заботы. И те изменения в бюджет, которые мы сегодня рассматриваем и которые, скорее всего, еще будут, учитывают эти обстоятельства. Мы понимаем, насколько для области важно инновационное развитие, но сейчас главное - исполнение социальных обязательств перед населением, - отметил Андрей Шимкив.

Как сообщил депутатам министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, ввиду сокращения бюджетных доходов большая часть изменений в казне текущего года связана с перераспределением бюджетных ассигнований, которые не законтрактованы и при сокращении которых субъекты экономической деятельности потерь не понесут.

Руководитель ведомства считает, что перераспределенные ресурсы позволят увеличить на 566 миллионов рублей областной резервный фонд, из которого финансируются мероприятия, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции. В частности, приобретено медоборудование, увеличено число инфекционных койко-мест. На эти цели уже выделено около 900 миллионов рублей.

Депутаты обсудили меры поддержки бизнеса, в том числе дополнительные. Это компенсация заработной платы, уменьшение стоимости поручительства для субъектов МСП гарантийного фонда и платы за предоставление займов Фонда микрофинансирования.

Дмитрий Терешков напомнил коллегам об опыте западных стран, где предусмотрена выплата части заработных обязательств из госбюджетов. В этих условиях, убежден депутат, необходимо переориентировать бюджет в эту сторону.

Депутат Лариса Шашукова предложила распространить меры поддержки на предприятия МСП численностью не только до 250 человек, но и до тысячи сотрудников. По мнению депутата Глеба Поповцева, необходимо рассмотреть возможность списания задолженности по налогам. Отложенные правительством налоговые платежи, считает депутат, в конце года могут привести к массовому банкротству предприятий.

Также в ходе обсуждения прозвучало предложение использовать для поддержки экономики такой резерв, как депутатские фонды - например, для адресной поддержки пенсионеров, малоимущих семей. Однако это не так просто применить на практике, нужны решения на федеральном уровне.

Прямая речь
Фото: Татьяна Кравченко

Александр Морозов, председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике заксобрания Новосибирской области:

- Несмотря на большой спектр федеральной поддержки, не все механизмы еще задействованы в части помощи МСП. При заксобрании сформирована рабочая группа, которая займется рассмотрением предложений по дотационной выплате зарплат для пострадавших отраслей. Сейчас очень важны точечные меры поддержки экономики. Сегодня стоит задача - выжить, выйти из этой ситуации с минимальными потерями.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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