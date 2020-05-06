Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Томские автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП на улице Мичурина. Автомобиль Toyota Highlander, за рулем которого находился десятилетний мальчик, совершил наезд на рельсы железнодорожных путей.

На пассажирском сиденье джипа находилась четырехлетняя сестра юного водителя. К счастью, дети серьезно не пострадали - им оказали разовую медицинскую помощь.

Как выяснилось, брат и сестра находились дома одни - родители ушли в магазин. Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.

- Законные представители детей привлечены к административной ответственности, - сообщает УМВД России по Томской области.

Родители угонщика будут наказаны за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего.