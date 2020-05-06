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Проект: В регионах

Экспертиза при самоизоляции

Как проводится МСЭ в условиях ограничительных мер
Текст: Александр Колядо (заместитель руководителя по экспертным вопросам ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю" Министерства труда и социальной защиты РФ)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 96(8150)
Введение в Российской Федерации ограничительных мер не могло не сказаться на организации деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, в том числе ФКУ "ГБ МСЭ по Алтайскому краю" Минтруда России.
Александр Колядо: Ограничительные меры повлияли и на работу госучреждений МСЭ. Фото: ГБ МСЭ по Алтайскому краю Александр Колядо: Ограничительные меры повлияли и на работу госучреждений МСЭ. Фото: ГБ МСЭ по Алтайскому краю
Александр Колядо: Ограничительные меры повлияли и на работу госучреждений МСЭ. Фото: ГБ МСЭ по Алтайскому краю

В первую очередь это касается временного ограничения очного приема граждан как для проведения медико-социальной экспертизы, так и обращающихся с целью консультации по организационным и иным вопросам.

Учитывая сложившуюся ситуацию, правительство Российской Федерации приняло два постановления: от 09.04.2020 г. № 467, утвердившее "Временный порядок признания лица инвалидом", и от 15.04.2020 г. № 511 "О Временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания", которые упрощают процедуру оформления и переоформления инвалидности, а также освидетельствования граждан, пострадавших на производстве.

Согласно принятым постановлениям, до 1 октября этого года включительно все освидетельствования граждан будут проводиться только в заочной форме, то есть без личного присутствия гражданина.

Лица, нуждающиеся в первичном освидетельствовании в бюро МСЭ, должны в обязательном порядке оформить "Направление на медико-социальную экспертизу" в поликлинике по месту жительства, которая передаст необходимый пакет документов в нашу службу.

Для инвалидов и пострадавших на производстве, нуждающихся в переосвидетельствовании, предусмотрено две формы проведения медико-социальной экспертизы:

1. Инвалиды и пострадавшие на производстве, которым оформлено "Направление на медико-социальную экспертизу" медицинской организацией, переосвидетельствуются заочно и, в случае наличия признаков инвалидности, признаются инвалидами на срок, согласно действующему законодательству (один год, два года, бессрочно), разрабатывается Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида, а пострадавшим на производстве устанавливается степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах и разрабатывается Программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (ПРП).

2. Гражданам, у которых срок переосвидетельствования наступает в период с 1 марта до 1 октября 2020 года и отсутствует "Направление на медико-социальную экспертизу", оформленное медицинской организацией, предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности (категории "ребенок-инвалид") на шесть месяцев. Детям, которым при предыдущем освидетельствовании устанавливалась категория "ребенок-инвалид" до 18 лет и сейчас необходимо пройти переосвидетельствование для установления группы инвалидности, будет также автоматически продлеваться инвалидность и устанавливаться первая, вторая или третья группа инвалидности на срок шесть месяцев на основании тех данных, которые имелись в протоколе проведения медико-социальной экспертизы при предыдущем освидетельствовании.

Следует отметить, что в Алтайском крае организована доставка "Направлений на медико-социальную экспертизу" медицинскими организациями в бюро МСЭ курьерами или по почте. Результаты проведения освидетельствования высылаются гражданам заказным почтовым отправлением.

Информируем, что оформить заявление о назначении пенсии и (или) ЕДВ инвалид может в электронной форме с использованием сервиса "Личный кабинет" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru). Телефон регионального контакт-центра отделения ПФР по Алтайскому краю: (3852) 399-999.

Заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации необходимо подавать в филиалы ФСС РФ по месту жительства по почте или с использованием Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг.

Контакты

Обращения граждан по вопросам медико-социальной экспертизы могут быть направлены:

- по электронной почте: gbmse22@fbmse.ru;

- на почтовый адрес: 656043, г. Барнаул, проспект Ленина, 5;

- информация размещена на нашем сайте: www.22.gbmse.ru.

Кроме того, необходимые консультации можно получить по телефону горячей линии: (3852) 421-078, по телефону доверия: (3852) 421-099.

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Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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