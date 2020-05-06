По данным статистиков, после введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса покупательская активность граждан снизилась. Но при этом на треть выросла выручка магазинов, торгующих алкоголем. Как наши земляки переживают пандемию, что этой напасти можно и нужно противопоставить? Об этом - наш разговор с главным наркологом Кузбасса и СФО Андреем Лопатиным, а также с руководителем кемеровского телефона доверия, психологом Ольгой Рублевой.

Андрей Анатольевич, в чем опасность увлечения алкоголем в нынешней ситуации?

Андрей Лопатин: Если, находясь на самоизоляции, человек начинает ежедневно "общаться с зеленым змием", это очень опасно. С одной стороны, у запертого в четырех стенах, работающего удаленно должны преобладать позитивные эмоции. Но алкоголь - явно не тот адаптоген, который в данном случае нужен. Стоит только начать регулярно прикладываться к бутылке - и получение удовольствия будет сводиться лишь к ней одной. Всему остальному за спиртным, которое обладает сильнейшим эйфоризирующим эффектом, просто не угнаться. Оно будет казаться скучным и неинтересным, а то и вызывать раздражение, агрессию. Если это повторяется изо дня в день, у человека начинают быстро проявляться признаки алкогольной зависимости, что становится серьезным психотравмирующим фактором.

Кроме того, алкоголь притупляет и извращает вкусовые предпочтения, нарушая режим питания и изменяя суточные ритмы. Тот, кто днем выпил и проспался, ночью бодрствует: включает телевизор, хлопает дверцей холодильника, донимает близких. А если у такого человека есть хронические болезни, он перестает выполнять рекомендации врача. Спиртное искажает действие лекарств и ухудшает течение соматических недугов. Все это можно наблюдать во время новогодних каникул, когда люди много пьют, переедают и мало двигаются. Итог такой "самоизоляции" - гипертонические кризы, сердечные приступы, холециститы, панкреатиты.

Андрей Лопатин: Вирус поражает легочную ткань, а большая часть алкоголя выводится как раз через легкие, что делает их более уязвимыми. Фото: Григорий Яковлев

Так что использовать псевдотранквилизирующее свойство алкоголя для адаптации к условиям особого режима - способ неконструктивный, с негативными последствиями и для здоровья, и для психики. Жить рядом с таким человеком, да еще в условиях изоляции, очень серьезное испытание для его семьи.

Увеличивает ли спиртное риск заразиться коронавирусом?

Андрей Лопатин: Вирус прицельно поражает легочную ткань, а большая часть алкоголя выводится как раз через легкие, что делает их более уязвимыми. Поверхностно-активное вещество, выстилающее легочные альвеолы, вырабатывается в печени. И токсическое действие спиртного на печень снижает его выработку, уменьшая защитные функции легочной ткани. У злоупотребляющих алкоголем (и статистика это подтверждает) любые виды пневмонии развиваются чаще.

К сожалению, многие земляки, не знающие чувства меры при употреблении алкоголя, склонны "догоняться", переходить от слабых напитков к более крепким. В итоге страдают их супруги, дети, родители. Недаром в ряде территорий сейчас вводят дополнительные ограничения по времени, месту продажи и количеству спиртного. И пива - в том числе. Считаю, что на фоне режима самоизоляции это было бы нелишне сделать и в Кузбассе.

Сейчас было бы вполне уместно еще больше ужесточить режим продажи пива. Не такой уж серьезный из-за этого получился бы пробел в бюджете. Потери, которые несет коронавирус для здоровья общества, безусловно, превышают финансовые аспекты выручки для продающих пиво в розницу.

Ольга Петровна, с какими вопросами чаще обращаются сегодня на "телефон доверия"?

Ольга Рублева: Количество звонков осталось прежним - от семидесяти до восьмидесяти в сутки. Однако изменилась структура: обращений от детей заметно поубавилось. Вероятно, у родителей, которые по большей части находятся дома, появилась возможность контролировать своих чад. С другой стороны, взрослые были так заняты работой и своими личными делами, что разучились общаться с ребенком и теперь не знают, как им быть. А некоторые за время семейной самоизоляции увидели своих детей по-новому. И многим то, что они увидели, увы, не понравилось. Сокращение числа детских обращений компенсируется звонками от тревожно-мнительных абонентов, которые боятся заразиться коронавирусом, потерять работу, не рассчитаться за кредит, не получить социальную поддержку.

Ольга Рублева: Отрицание кризисной ситуации - один из самых мощных способов психологической защиты. Фото: Предоставлено Ольгой Рублевой

Что хуже: паническая атака или полное отрицание опасности коронавируса?

Ольга Рублева: Любые крайности - это всегда плохо. Лучше всего золотая середина, когда человек не впадает в панику, но в то же время ведет себя ответственно, соблюдая определенные правила. А у паники и полного отрицания опасности есть одно общее качество - оба эти состояния заразны. И тем опасны для окружающих.

Отрицание кризисной ситуации - одна из самых мощных психологических защит. Ее практически невозможно "сломать", даже приводя реальные факты и рациональные аргументы. Если человеку так легче пережить ситуацию, пусть так и будет. Не нужно его переубеждать, это может привести к тому, что человек еще больше утвердится в своей позиции.

А вот когда периодически преследует патологический страх, ощущение внутреннего напряжения и тревоги, которые почти невозможно контролировать, необходимо обратиться за консультацией к специалисту. Тем, у кого подобное состояние возникло впервые, советую обратить внимание на свое дыхание. Старайтесь дышать ровно и размеренно. Сосредоточьтесь и дышите по такой схеме: на счет "раз" - вдох, на счет "два" - задержка дыхания, на счет "три" - выдох. Повторите не менее пяти раз. Переключите внимание с телесных ощущений и неприятных мыслей на внешнюю реальность (посчитайте пуговицы на одежде собеседника или окна в доме напротив, вспомните даты рождения своих близких. Постарайтесь создать себе физический комфорт: присядьте или прилягте, согрейтесь - потрите ладони друг о друга или выпейте горячего чая.

Ключевой вопрос

Как без негативных последствий для себя и окружающих пережить самоизоляцию?

Ольга Рублева: Вынужденное пребывание в замкнутом пространстве может создать проблемы в семье. Если оно длительное, то накапливается усталость друг от друга, особенно если у каждого из домочадцев нет личного пространства и возможности уединиться. Чтобы избежать взрыва эмоций, необходимо создать себе такую возможность хотя бы на час в сутки. Даже если жилплощадь не позволяет, можно посидеть в углу дивана и почитать книгу, принять расслабляющую ванну или душ. Главное, чтобы в этот момент никто человека не дергал и все вели себя так, будто он отсутствует. И тогда он спокойным вернется в круг семьи.

Чтобы не испытывать тревогу за будущее, поищите положительные моменты в нынешней ситуации. Можно использовать свободное время для самообразования. Кто знает, когда еще представится такая возможность? Если вы проведете время с пользой, то потом не будете испытывать чувство неудовлетворенности.

Цифра

80 звонков в сутки поступает на телефон доверия в Кемерове.