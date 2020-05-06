Массовые мероприятия в День Победы пришлось отменить из-за эпидемии коронавируса, но это не значит, что праздник не состоится. Корреспонденты "РГ" выяснили, как отметят 9 Мая в городах Западной Сибири.

Парад в небе

Традиционного парада на площади Ленина в Новосибирске не будет, но в небе он состоится. Над городом пролетят военные самолеты и вертолеты, в том числе истребители-бомбардировщики Су-34, построенные в столице Сибири на авиазаводе имени Валерия Чкалова.

Праздничные мероприятия будут происходить в основном в режиме онлайн. Но в них могут принимать участие и жители города. Так, 8 мая в 22:00 пройдет акция в память о погибших солдатах - все желающие могут выставить на окно зажженную свечу. По теле-, радио- и интернет-каналам будет объявлена Минута молчания.

В День Победы в 12:00 состоится презентация виртуального монумента Славы. Новосибирцам предложат зайти на сайт, найти имя своего погибшего родственника - и почтить его память, не выходя из дома.

Единственным публичным мероприятием станет акция "Сад памяти" - в городе планируется высадить полторы сотни кустов сирени.

А кульминацией праздника в 21:50 должно стать совместное исполнение песни "День Победы" горожанами, вышедшими на балконы своих квартир.

Кедры в память о солдатах

Как сообщили в департаменте лесного комплекса Кемеровской области, в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной, кузбассовцы высадят свыше 156 тысяч деревьев. Эту часть акции проведут работники лесничеств и муниципалитетов - без участия общественности. А присоединившиеся к мероприятию садоводы могут выложить фото со своих участков в социальные сети с хештегами #Садпамяти, #СадПамятиДома, #СадпамятиКузбасс.

Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Кемерова Анатолий Терехов высадил за последние годы в память о погибших на полях сражений сотни кедров. Этой весной по своему привычному маршруту по местам боев 94-летний ветеран не отправился из-за эпидемии коронавируса.

- Но я позвонил своим товарищам в Волгоград, Москву, Новгород, Калининград, - сообщил ветеран. - Мои кедры подрастают, в том числе десять саженцев, которые мы с сыном привезли в прошлом году к мемориальному комплексу Брестской крепости. На следующий год обязательно их проведаю, к тому времени вся эта зараза уже улетучится.

В Кемерове к 75-летию Победы установят скульптурную композицию в сквере Юности, у областной библиотеки имени Василия Федорова. Этот сквер перед войной разбили выпускники местной школы. Вернулись домой далеко не все.

Скульптура, изображающая юную пару, называется "Школьный вальс". А композицию "Молодым покорителям космоса", которая долгие годы простояла в этом сквере, отреставрируют и установят в правобережной части Кемерова - рядом с улицей, названной в честь космонавта Алексея Леонова, который провел детство в Кузбассе.

Алеша вернулся домой

В Барнауле к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне установят стелу в честь Алексея Скурлатова - знаменитого земляка, прошедшего всю войну и ставшего прообразом памятника советским воинам-освободителям в Болгарии.

Как рассказал автор проекта - архитектор Сергей Боженко, памятный знак представляет собой вертикальную стелу из черного камня, на верху которой установлен орден Отечественной войны из кованой меди. На лицевой стороне стелы выгравировано изображение памятника воину-освободителю, который стоит в Пловдиве. А под ним надпись: "Алеша" - это народное название памятника.

Памятник уже готов, его планируют установить в центре города недалеко от площади Октября. А вот с торжествами по поводу открытия придется повременить, поскольку все массовые мероприятия перенесены на более поздний срок.

Также к юбилею Победы в Барнауле назвали две новые улицы в честь Героев Советского союза Нестора Козина и Григория Левина. Кадровые военные, командиры гвардейских подразделений генерал-майор Нестор Козин и полковник Григорий Левин отличились при взятии Берлина. Герои-сибиряки родились в других регионах - в Новосибирской области и Красноярском крае, но после войны жили в Барнауле и внесли большой вклад в развитие города и края. Улицы с их именами появятся в новом микрорайоне, который начали застраивать в этом году.

Кстати

Поскольку из-за карантинных мер ветераны Великой Отечественной войны (а их в Алтайском крае сегодня проживает 666 человек) не смогут 9 Мая принять участие в торжествах по случаю юбилея Победы, власти региона решили обеспечить их цифровыми устройствами, чтобы они в эти дни могли посмотреть передачи о войне, пообщаться с родственниками и друзьями.

Министерство социальной защиты края обеспечит ветеранов телевизорами и мобильными телефонами с фиксированным тарифом.