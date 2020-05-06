Норильск получил реанимобили и 230 тонн медсредств для борьбы с COVID-19

В Норильский промышленный район прибыли два новых реанимобиля. Это компания "Норникель" продолжает пополнять оснащение местных больниц, чтобы регион был готов к приему пациентов с COVID-19.

4 мая техника была доставлена Северным морским путем в порт Дудинки. В ближайшее время машины встанут на учет в ГИБДД и начнут использоваться Норильской станцией скорой помощи.

Главный врач Норильской станцией скорой помощи Владимир Мороз рассказал: "Здесь достаточно аппаратуры, есть профессионалы, которые здесь будут работать и оказывать медицинскую помощь нашим пациентам в крайне тяжелых случаях, на то он и называется "реанимобиль".

Кроме реанимобилей "Норникель" передал местным медучреждениям более 230 тонн различного оборудования и медикаментов.

4 мая два грузовых "Боинга" привезли в Норильск мебель для больниц, защитные маски и растворы для дезинфекции. Всего с начала апреля сюда было организовано 11 чартерных рейсов с тепловизорами, аппаратами ИВЛ, защитными костюмами и другой продукцией для горожан. А также товары по заказу "Норникеля" отправляются в каждом регулярном грузовом рейсе, чтобы своевременно снабдить всем необходимым самый северный город.

Так как обеспечить Заполярье средствами борьбы с коронавирусом нужно быстро, транспортные компании ведут круглосуточную работу, а таможенные операции максимально оптимизированы. Регулярно средства защиты и новое оборудование используются в медицинских и санитарных целях, а антисептиками активно обрабатывают помещения с большой проходимостью, в частности, здание самого аэропорта и все городские подъезды.

Новые поставки медицинских и санитарных грузов в Норильск будут организованы сразу, как только потребуется. На данный момент жители и больницы города обеспечены всем необходимым.