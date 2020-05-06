Садоводы даже благодарны самоизоляции

Вынужденную самоизоляцию многие россияне предпочли провести не в городе, а на дачах и в загородных домах. И многие из них впервые увидели всю прелесть медленного прихода весны - то, как набухают почки на яблонях, как постепенно один за другим распускаются первоцветы, как прилетают и начинают вить гнезда птицы.

По данным Союза садоводов России, садоводством и огородничеством сегодня занимается почти половина населения страны - более 60 миллионов человек. Все вместе они обрабатывают более миллиона гектаров земли. Для кого-то это залог выживания, для кого-то - лишь модное эко-хобби. Но введение режима самоизоляции показало, что иметь свой земельный участок все-таки лучше, чем не иметь его.

Картошка, огурцы и все остальное, что выращивают россияне на своих приусадебных участках - это значимая часть продовольственного обеспечения страны. По данным Росстата, в 2019 году такие хозяйства произвели разнообразной сельскохозяйственной продукции на 1,66 триллиона рублей. Для сравнения, объем всего рынка оценивается в 5,9 триллионов, сельскохозяйственные организации произвели продукции на 3,43 триллиона, фермеры и ИП - на 804 миллиарда.

Правда, в 2019 году объем "выращенного и выкормленного" на приусадебных хозяйствах оказался на два процента ниже уровня 2018 года. Но повсеместная миграция городского населения на дачи и увеличенный спрос на недвижимость за городом во время пандемии вполне способны изменить эту динамику. Например, по оценке разных сервисов по выбору недвижимости, уже в марте 2020 года в Подмосковье наблюдался интенсивный рост - на 25 процентов и более - запросов на покупку загородного дома. Статистика первых недель апреля оказалась еще выше, и это без учета запроса на аренду "домика в деревне", которые, как минимум, удвоился.

Начинать сезон и опытным, и начинающим огородникам в этом году несколько сложнее: сказывается режим самоизоляции, затруднивший во многих регионах оффлайн-торговлю рассадой, инструментами и удобрениями.

- По сравнению с прошлым годом резко уменьшились возможности владельцев дачных участков и приусадебных хозяйств заниматься посадками овощей, плодовых и ягодных растений, - считает профессор кафедры растениеводства и садоводства Донского ГАУ Николай Кривко. - Это происходит в связи с закрытием на период самоизоляции специализированных магазинов, торгующих семенами, удобрениями, химическим средствами борьбы с вредителями и болезнями, а также материалами для защищенного грунта и капельного орошения. Запрещена также придорожная и рыночная торговля саженцами плодово-ягодных растений и рассадой овощных культур. Все это крайне отрицательно скажется на обеспеченности населения в 2020 календарном году овощами, плодами и ягодами.

Впрочем, во многих регионах садовые центры и магазины семян и посадочных материалов все-таки работают - со всеми положенными предосторожностями. На дверях объявление "Просим входить по одному и соблюдать социальную дистанцию", продавцы в масках и перчатках и т.д.

Да и большинство опрошенных "РГ" садоводов говорят, что особых изменений еще не ощутили: часть уже запаслась всем необходимым с прошлого года, часть может обеспечить себя посадочным материалом самостоятельно, а еще часть давно освоила заказы с доставкой, в том числе и через интернет, и по почте. Зато теперь на процветание их хозяйств работает время.

- На моем участке режим самоизоляции сказался очень хорошо. Я постоянно дома, могу много времени посвятить участку, поэтому он у меня просто преобразился, - рассказывает увлеченный садовод-огородник из Волгограда Вера Родина. - Поговорка "Нет худа без добра" - как раз про сегодняшнюю ситуацию. Раньше у меня всегда перерастала рассада. В этом году я ее вовремя распикировала, больше всего посеяла и посадила. Везде порядок, все идет своим чередом, а раньше все бегом и как попало.

Татьяна Кравчук "самоизолировалась" в собственном доме под Иркутском. Из внушительного участка в 35 соток на огород приходятся классические шесть, остальное - для отдыха семьи и хозпостроек. Очень скоро кролики, которых пока три штуки, должны принести приплод. Также Татьяна заботится о птице - у нее 15 несушек и девять уток, а еще перепела и бройлеры.

- Мы уже лет семь лет как заехали в дом, но скотина появилась только полтора года назад, до этого хватало огорода, - рассказывает Татьяна. - Перед нами тогда встал выбор: квартира побольше или дом с участком. Мы выбрали второе. В квартирах - как в муравейнике: шум от соседей и машин, пыль. А здесь - свежий воздух, природа, покой, здоровье, детям раздолье.

Татьяна рассказывает, что с началом самоизоляции работы у нее меньше не стало, а соседи теперь чаще просят продать цыплят, яйца и рассаду.

- Собираюсь увеличить в этом году поголовье птицы и посадить больше обычного овощей - кабачков, тыкв, огурцов, помидоров, капусты. Что сами не съедим, съест скотина, - говорит она. - Хозяйство у нас для себя: продаем мы только излишки, чтобы окупить корма.

Садоводы теряются при ответе на вопрос, что лучше всего сажать в кризис: на фоне природы мыслей о нем куда меньше, чем в городе. Схемы высадки растений и предпочтения у большинства из них устоялись, и кризис пока не в силах их изменить. Зато тенденции хорошо заметны тем, кто взялся снабжать хозяев участков всем необходимым. Валентин Вуккерт - хозяин семейного питомника под Псковом. Свое приусадебное хозяйство он превратил в бизнес несколько лет назад, и ему есть с чем сравнить нынешнюю ситуацию.

- Работы и заказов у нас стало больше. Соответственно, и общения с покупателями тоже - едва успеваем всем отвечать, - говорит Валентин. - Люди активно обрабатывают свою землю, многие впервые задумались о том, чтобы завести хозяйство.

У Валентина налажены продажи через интернет, так что сейчас он "снимает сливки". И доставка налажена - со всеми предосторожностями, подчеркивает он.

- Серьезно вырос спрос на овощную рассаду, - рассказывает Валентин. - Но особенно много заказывают саженцев плодовых деревьев: в два или даже в три раза больше, чем обычно в это время. Ну, а королева самоизоляции - это малина.

Гипермаркеты, онлайн-магазины и аналитические агентства тоже отмечают, что рост спроса со стороны дачников сегодня приходится именно на те культуры, которые можно за сезон вырастить и съесть. Так что, видимо, российские садоводы и огородники дефицита свежих овощей, фруктов, садовых ягод не опасаются, по крайней мере, пока в их садах есть место и для малины.