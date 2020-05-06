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06.05.2020 14:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Томские врачи записали рэп о коронавирусе

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томские медики решили поддержать своих коллег и пациентов в период пандемии и записали клип "Без паники".

Врач-уролог Асхаб Идигов и специалист ультразвуковой диагностики Рагим Керимов призывают людей сохранять спокойствие и верить в лучшее.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Идея сочинить песню пришла к нам после того, как мы увидели в социальных сетях большое количество негатива, паники и безумства, связанного с эпидемией коронавируса. После объявления премьер-министра России Михаила Мишустина о своем положительном тесте на коронавирус мы с Асхабом Идиговым решили написать текст и смонтировать музыкальный клип. Ведь никто не застрахован от вирусной инфекции, даже второй человек в государстве, - рассказал "РГ" Рагим Керимов. - Мы - доктора, и своим клипом хотели сказать людям, чтобы они не переживали, были спокойны.

Медики просят россиян не подвергать себя и близких необдуманному риску. Ведь здоровье это самое ценное, что у нас есть. Паниковать из-за мер, которые позволят спасти жизни, не стоит.

- Мы, практикующие врачи, убеждаемся в этом каждый день, - говорит Рагим Керимов.

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