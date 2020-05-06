В Барнауле увековечили память о солдатах Великой Отечественной

В Барнауле к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне двум новым улицам присвоили имена Героев Советского Союза Нестора Козина и Григория Левина.

Микрорайон перспективной многоэтажной застройки на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной начнут возводить в этом, юбилейном году, и очень символично, что первые улицы в новом квартале названы в честь героев-земляков.

- С предложением дать улицам Барнаула имена Героев Советского Союза Нестора Козина и Григория Левина в культурологическую комиссию при администрации города обратились представители политических партий и общественности, - пояснил председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков. - Наши земляки не только отличились на фронтах Великой Отечественной, но и внесли большой вклад в развитие города после войны, участвовали в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Нестор Козин Фото: Пресс-служба администрации Барнаула

Будущий кадровый военный, генерал-майор, командир 52-й Гвардейской дивизии Нестор Дмитриевич Козин (1902-1993 гг.) родился в селе Бурково Новосибирской области. Начало войны застало его в Бийске, где он командовал батальоном 586-го стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии, с которым и ушел на фронт. Всю войну Нестор Дмитриевич прошел под пулями, плечом к плечу со своими солдатами. Он участвовал во многих крупных сражениях Великой Отечественной - в битве под Ельней и Смоленском сражении, воевал на Курской дуге и в Сталинградской битве, брал Берлин. Именно за участие в Берлинской операции генерал-майор Нестор Козин получил Звезду Героя Советского Союза и право командовать сводным полком Второго Белорусского фронта на параде Победы в Москве на Красной площади.

После окончания Великой Отечественной войны он продолжил службу в Советской армии. Демобилизовался только в 1954 году, а в 1955-м перебрался в Барнаул. Много занимался общественной деятельностью, был депутатом. Участвовал в организации спортивных соревнований, командовал краевыми комсомольскими военно-спортивными играми "Зарница" и "Орленок". Нестор Дмитриевич Козин - почетный гражданин Барнаула. Его имя увековечено на мемориале Славы, а в 2005 году к 60-летию Победы барнаульской школе № 48 было присвоено его имя.

Григорий Левин Фото: Пресс-служба администрации Барнаула

Командир 109-го гвардейского стрелкового полка 37-й Гвардейской стрелковой дивизии Григорий Михайлович Левин (1902-1983 гг.) родом из села Анцирь Красноярского края. Он также отличился во время Берлинской операции. В ночь с 19 на 20 апреля 1945 года полк Левина успешно переправился через Одер и захватил плацдарм на западном берегу. В последующие трое суток полк отразил 26 массированных немецких контратак, благодаря чему советские войска смогли развить наступление. За мужество и героизм, проявленные в Берлинской операции, гвардии полковник Григорий Левин был удостоен звания Героя Советского Союза.

После окончания войны он до 1954 года служил в Советской армии, а после увольнения в запас жил сначала в городе Чирчик Ташкентской области, а потом переехал в Барнаул, где долгое время руководил Алтайским краевым ДОСААФ. Имя Григория Левина увековечено на мемориале Славы в Барнауле, его боевые награды хранятся в краеведческом музее Алтайского края.

Теперь имена этих Героев Победы будут носить барнаульские улицы. Еще две магистрали в этом же микрорайоне названы именами Анатолия Мельникова - почетного гражданина Алтайского края, внесшего большой вклад в строительство социальных объектов и газификацию Барнаула, а также Михаила Евдокимова - заслуженного артиста Российской Федерации, в 2004 году избранного губернатором Алтайского края, а в 2005-м трагически погибшего в автокатастрофе.

Прямая речь

Дмитрий Аристов, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула:

- Новым улицам уже присвоены эти имена. Постановление об их внесении в Классификатор наименований элементов улично-дорожной сети Барнаула глава города Вячеслав Франк подписал 27 апреля текущего года. Конечно, пока этих улиц еще нет даже на карте. Но у нас есть проект планировки, и мы понимаем, где они будут проходить. Застройщик - строительная компания "Алгоритм" - планирует приступить к реализации проекта комплексной жилой застройки нового квартала уже в этом году. И когда застройщик будет получать разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, то мы выдадим разрешения уже с точными адресами и наименованиями улиц.