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06.05.2020 13:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске здорового ребенка увезли в инфекционный стационар

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Наталья, мама пятилетнего Саши, намерена добиться отмены решения суда о принудительной госпитализации ее семьи в инфекционный стационар. И хотя из палаты ее с сыном уже выпустили, а борьба с системой дается Наталье с трудом - голос дрожит из-за сдерживаемых слез, - сибирячка считает, что не зря тратит на это силы. Потому что мириться с абсурдом нельзя никогда, а в таких напряженных условиях, как сегодня, - особенно.

Семья Натальи все сделала, как положено. 20 апреля, узнав, что у мужа Натальи восемь дней назад был контакт с человеком, у которого впоследствии обнаружили коронавирус, супруги известили об этом медиков и самоизолировались дома. За четыре дня до этого, 16 апреля, у мужа поднималась температура, болело горло, и терапевт выписала ему больничный с диагнозом ОРВИ. 18 апреля температура скакнула и у Натальи, но к 20 апреля, когда им стало известно о контакте с больным, ни у кого из семьи жалоб уже не было. Ребенок же не болел вовсе.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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За семьей наблюдали - из поликлиники звонили, узнавали о самочувствии (домой никто не приходил), 22 апреля взяли первый тест на коронавирус. И вдруг в десять часов вечера 24 апреля на пороге квартиры Прохорович появилась дама в противочумном костюме в сопровождении полицейского.

- Она предъявила донесение из поликлиники №2, где были ложные сведения - о том, что у всех нас, включая сына, с 15 апреля высокая температура, кашель и другие симптомы коронавирусной инфекции, и мы нуждаемся в срочной госпитализации, - рассказала "РГ" Наталья. - Когда мы попытались объяснить ей, что это не так, она начала нас пугать: "Завтра сюда приедут автоматчики, и вам будет стыдно перед соседями. Так что, пока темно, идите потихонечку в "скорую". Что нам, ОМОН вызывать?"… При этом результатов теста, который мы сдали, у нее не было.

Семья Натальи идти в "скорую", пока темно, отказалась, и на следующее утро два административных дела о принудительной госпитализации Натальи с сыном и ее мужа рассмотрел суд. Ему понадобилось на это минут 15, причем представителя семьи в процесс не пустили. В решении сказано только, что ответчики "не явились" - без объяснения причин. Основанием для решения суда стало все то же "донесение" поликлиники. Сотрудница "скорой", которая приехала исполнять решение суда, удивилась, увидев здоровую семью - но суд есть суд, с ним не поспоришь. Так Наталья с маленьким ребенком оказалась в палате инфекционного стационара - на девять дней. Без всякого лечения - лечить-то было нечего. Только в ожидании результатов тестов.

Кстати, о них. Результаты анализов, которые семья сдала 22 апреля, в больницу так и не поступили. Их со скандалом обнаружила у инфекциониста поликлиники №2 свекровь Натальи. Тест был отрицательный. Второй взяли уже в стационаре, 26 апреля. Его результаты неизвестны до сих пор! Где они? Неужели снова отправлять на поиски свекровь?..

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Супруга Натальи выписали уже первого мая, а Наталье с малышом удалось вырваться на свободу только третьего, и только благодаря здравому смыслу, который проявила ее лечащий врач. Устав дожидаться результатов мазка, она предложила сдать его… еще раз: в больнице только что открылась такая лаборатория, и данные точно были бы готовы за пару дней. Так и поступили, и анализ подтвердил отсутствие инфекции.

Но даже в родных стенах Наталья не чувствует уверенности в том, что она снова не попадет в список контактных, и не появится новое "донесение", и ее с ребенком снова не упрячут в больничную палату. Поэтому она намерена добиваться отмены незаконного решения суда. Адвокат Ольга Диулина, составляя апелляционную жалобу, привела длинный список нарушений, которые допустили и медики, и суд. Но и без этого списка ясно: здоровые люди не должны находиться в переполненных больницах и занимать чьи-то места в ожидании "потерявшихся" тестов.

- Я позвонила на все горячие линии, в том числе регионального минздрава, но помощи не получила, - говорит Наталья. - Никто не желает брать на себя ответственность за происходящее. Росздравнадзор отправляет в Роспотребнадзор, Роспотребнадзор "перекидывает" в минздрав. А минздрав обещает ответить через 30 дней…

Понятно, что и суд не должен подходить к решению таких вопросов формально, игнорируя доводы одной из сторон. Удастся ли сибирячке достучаться до правоохранительных и надзорных органов? Дата рассмотрения жалобы Прохорович пока не назначена.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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