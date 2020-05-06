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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кокорин перечислил миллион рублей на лечение ребенка

Текст: Максим Домчев
Александр Кокорин. Фото: Владимир Песня/РИА Новости Александр Кокорин. Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Александр Кокорин. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Выступающий на правах аренды в "Сочи" нападающий "Зенита" Александр Кокорин выполнил обещание и оказал помощь Арнелле Персаевой из Северной Осетии. В среду в своем Instagram футболист опубликовал платежное поручение на один миллион рублей.

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Ранее футболист сообщил, что окажет помощь ребенку, у которого диагностировано редкое генетическое заболевание - спинальная мышечная атрофия. На лечение требуется 163 миллиона рублей.

После перевода Кокорина осталось собрать еще 90 миллионов. Футболист призвал 300 игроков РПЛ оказать помощь семье ребенка, переведя на счет по 300 тысяч рублей.

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