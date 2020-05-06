По поручению губернатора Владимира Владимирова на Ставрополье реализуется комплекс мер поддержки предпринимателей. Как сообщили в региональном министерстве экономического развития, с их помощью в крае удастся сохранить численность особенно пострадавших от пандемии коронавируса субъектов малого и среднего бизнеса. При этом помощь оказывается сразу по нескольким направлениям. А самое востребованное из них - финансовое.

В крае делается все возможное, чтобы предприятия выстояли в это трудное время Фото: Владимир Аносов/РГ

Деньги из бюджета

В крае определены приоритетные направления региональных бюджетных расходов, в том числе меры поддержки малого и среднего бизнеса. Правительство Ставрополья разработало проект закона о внесении изменений в бюджет края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. По словам министра финансов Ларисы Калинченко, документ предлагает оказание помощи прежде всего конкретному человеку. Названы 16 основных направлений, обязательная бюджетная поддержка которых будет вестись при любой экономической ситуации. Причем их список может расширяться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В условиях пандемии и самоизоляции бизнес испытывает серьезные трудности. В той или иной мере это ощущается во всех отраслях. На федеральном и на краевом уровнях поддержка будет оказана преимущественно предпринимателям, работающим в одной из отраслей, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Главной задачей является сохранение занятости населения и поддержка компаний.

Кредитные каникулы

По словам властей, первая среди этих мер - кредитные каникулы. Предприниматели и жители Ставрополья получают право на отсрочку выплат по потребительским и ипотечным кредитам. Отсрочка предоставляется физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от пандемии.

Также предусмотрено снижение страховых взносов для предприятий малого и среднего бизнеса: с 30 до 15 процентов. На региональном уровне представители МСП получили и освобождение от арендной платы. Этим смогут воспользоваться предприниматели, арендующие имущество, которое находится в краевой и муниципальной собственности. Отсрочка дана на год.

На послабления по налоговым платежам могут претендовать и владельцы недвижимости. Уже подготовлен законопроект, предусматривающий снижение налога на имущество организаций. Если раньше предполагалось оказать помощь только малому и среднему бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер, то теперь поддержку предлагается распространить на весь бизнес региона, в том числе крупный. В этом случае ставку налога на имущество предлагается снизить с 2,2 до 1,1 процента.

Отдельная норма касается предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения. Здесь ставка налога на имущество понижается с шести до одного процента, когда объектом налогообложения являются доходы, и с 15 до пяти процентов, когда объектом налогообложения оказывается сумма доходов за минусом расходов.

Еще одно важное направление - поддержка санаторно-курортного и жилищно-коммунального комплексов. Предприятия этой сферы могут обращаться в банк за кредитом под госгарантии краевого бюджета, которые в общей сумме составят около двух миллиардов рублей.

Гарантия обеспечена

Большая роль в условиях действия ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса отведена учрежденным министерством экономического развития СК Гарантийному фонду и Фонду микрофинансирования. С их помощью идет реализация краевой программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" (в нее входит и подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"). В 2020 году на ее выполнение из бюджета региона предусмотрено выделить более полумиллиарда рублей.

Фонд микрофинансирования также разработал продукт кредитования по льготной ставке в один процент для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в период пандемии. В соответствии с ним до шести месяцев продлеваются сроки платежей по процентам и основному долгу по кредитам.

Ключевой задачей для властей Ставрополья является сохранение занятости населения и поддержка предпринимателей

- Для поддержки бизнес-сообщества Фонд микрофинансирования докапитализирован на 300 миллионов рублей, деньги на эти цели предусмотрены в бюджете края, - сообщил министр экономического развития Ставрополья Сергей Крынин. - Фонд приступил к реструктуризации выданных ранее займов. Мы советуем предпринимателям не терять время и отправлять предварительные заявки на льготное кредитование пострадавшего от карантина бизнеса на электронную почту фонда. Для бизнеса будет производиться выдача микрозаймов по программам "Беззалоговый" и "Микрооборот" суммой до пяти миллионов рублей, сроком до 24 месяцев и под один процент годовых.

Если же собственного залогового обеспечения недостаточно, можно обратиться в Гарантийный фонд Ставропольского края. Он работает со всеми предприятиями малого и среднего бизнеса, в отношении которых нет законодательных ограничений финансовой поддержки. Чтобы воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда СК, достаточно иметь 30 процентов собственного обеспечения. При оформлении банковской гарантии или займа фонд берет на себя обязательства до 70 процентов, но не более 50 миллионов рублей.

Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае установил льготную ставку в 0,5 процента для субъектов, пострадавших в условиях пандемии. Кроме того, малому и среднему бизнесу властями страны и края обещана прямая финансовая поддержка. Для предотвращения всплеска безработицы будет расширена программа зарплатных кредитов. Системообразующим компаниям помогут субсидированием шести процентов ставки кредитов на пополнение оборотных средств.

Прямая речь

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края:

- Президент России предпринимает максимум усилий ради минимизации рисков для жителей всей страны в период пандемии по коронавирусу, а наша задача - правильно разрабатывать мероприятия, доводить выделяемые из бюджетов всех уровней немалые средства до предпринимателей и рядовых граждан и, конечно, обеспечивать устойчивость экономики Ставропольского края.

Борис Оболенец, президент Торгово-промышленной палаты Ставропольского края:

- Меры, которые принимаются сегодня для поддержки бизнеса, весьма актуальны и своевременны, так как могут реально помочь выжить предпринимателям в трудной ситуации. Ведь пострадал практически весь малый и средний бизнес. Очень важно, что губернатор и правительство Ставропольского края оперативно реагируют на возникшие проблемы. Целый ряд налоговых льгот, предоставленных регионом, - своевременная помощь нашему бизнес-сообществу, чтобы выстоять в это трудное время.

Агентство на связи

По поручению губернатора Владимира Владимирова правительство Ставрополья совместно с министерством имущественных отношений СК на базе Ипотечного инвестиционного агентства Ставропольского края образовало Центр информационной поддержки заемщиков. Он поможет решать вопросы граждан, попавших в сложную экономическую ситуацию и собирающихся воспользоваться правом на кредитные каникулы.

Специалисты Центра дадут пошаговую инструкцию по получению кредитных каникул, помогут сформировать пакет документов и оценить риск отказа в предоставлении услуги. Позвонив на горячую линию, можно узнать, как действовать в случае отказа работодателя в предоставлении документов, подтверждающих снижение дохода.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (8652) 225-705. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 9:00 до18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00. Кроме того, консультации можно получить, оставив онлайн-заявку на сайте stavipoteka.ru. Специалисты Центра отвечают на вопросы и в соцсетях.

Необходимая пауза

В крае собираются установить мораторий на рост тарифов. Об этом губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил во время очередного заседания Президиума координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. На нем были рассмотрены предложения о дополнительных мерах поддержки экономики и жителей региона. Также решено оказать прямую финансовую поддержку МСП.