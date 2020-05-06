На Ставрополье в интернате 22 человека заразились COVID-19

В Ставропольском крае вспышку коронавируса зафиксировали в психоневрологическом интернате. В учреждении объявлен карантин, сообщил министр труда и социальной защиты населения Иван Ульянченко.

Произошло это в Новоселицком районе. Первой в интернате заразилась одна из сотрудниц. Позже диагноз подтвердился еще у 21 человека, среди которых как работники учреждения, так и пациенты.

- Девять инвалидов и три сотрудника интерната по показаниям врачей госпитализированы в лечебные учреждения края. Мы всячески поддерживаем тех, кто живет в интернате. Находимся на постоянной связи и следим за их состоянием здоровья. Для всех закупаются лекарства, организовано питание для сотрудников, обустроены места отдыха, - добавил Ульянченко.

Медицинскую помощь тем, кто остался в самом учреждении, оказывают медики из районной больницы в селе Новоселицком.

Он также добавил, что сейчас все социальные учреждения министерства, где постоянно живут почти 4,5 тысячи пенсионеров и инвалидов, переведены на режим полной изоляции.

По последним данным, который приводит на своей странице в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, в крае подтверждено 864 случая COVID-19. Двадцать человек скончались. В тяжелом состоянии находятся 18 пациентов, 64 - в средней степени тяжести. Выздоровевших за весь период - 200 человек.