Составлен рейтинг самых экологически чистых субъектов страны по итогам 2019 года. В числе лидеров снова оказался Ставропольский край. Это подтверждают и опубликованные недавно данные Росстата, Росгидромета, а также Ставропольского центра государственного экологического мониторинга.

Для получения данных сотрудникам экологической лаборатории требуется не более двух часов Фото: Олег Сергеев

Компьютер на колесах

Экологическая ситуация в регионе оценивается по нескольким параметрам. Основные из них - конкретная информация о регулярных наблюдениях за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, дна, берегов и водоохранных зон основных водных объектов. Проводить тщательный анализ полученных специалистами министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края сведений помогает уникальная передвижная экологическая лаборатория.

Мобильный пост, который дал возможность сформировать единую карту загрязнения атмосферного воздуха по отдельным компонентам и в общем по местности, для минприроды региона был приобретен в 2017 году. На это в рамках государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" из краевого бюджета были выделены 16,5 миллиона рублей. Оснащенную самым современным оборудованием лабораторию передали государственному бюджетному учреждению "Ставропольский центр государственного экологического мониторинга".

По словам специалистов, в России подобных передвижных экологических лабораторий всего около полусотни - они есть далеко не в каждом регионе. В основу ее работы заложены современные принципы определения вредных веществ в воздушной среде. Пост оснащен автоматизированными средствами измерения основных загрязнителей.

Здесь есть автоматизированная система сбора и обработки информации, куда поступают данные газоанализаторов, хроматографического и метеорологического комплексов, спутникового навигатора и других приборов. Она снабжена программным обеспечением для обработки, анализа и интерпретации результатов измерений содержания контролируемых загрязняющих веществ в воздушной среде. Результаты измерений по каналам связи поступают на серверный компьютер.

Оперативность - максимальная

При этом всесторонний экологический мониторинг атмосферного воздуха не ограничивается лишь данными стационарных постов. Именно работа лаборатории дает возможность получить полную картину распределения загрязнителей и мест, где находятся их источники.

- Уникальность лаборатории в том, что техника не привязана к конкретному месту отбора, - говорит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов. - Автономность ее действия позволяет оперативно делать замеры качества воздуха на большой территории за минимально короткое время. Для получения данных о загрязнителях воздуха и метеоданных сотрудникам эколаборатории требуется не более двух часов. Она незаменима для выявления реальных источников загрязнения, его областей и границ. Использование передвижной экологической лаборатории значительно расширило возможность оперативного выявления источников загрязнения окружающей среды и пресечения деятельности нарушителей природоохранного законодательства.

Анализ показал, что в реках и водохранилищах зафиксировано снижение концентрации вредных веществ

Сфера применения передвижного экопоста весьма широка. Кроме основного предназначения - создания экологической карты загрязнения атмосферного воздуха, - лаборатория используется для выявления конкретных источников, областей и границ загрязнения, а также во время работ при неблагоприятных метеорологических условиях. Еще с ее помощью можно измерить радиационный фон.

Водный баланс

Специалисты Ставропольского ЦГЭМ в ходе реализации подпрограммы "Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов" государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" в 2019 году, в том числе с помощью передвижной экологической лаборатории, провели запланированные исследования состояния атмосферного воздуха в городах Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, а также в Изобильненском, Новоалександровском, Петровском и Благодарненском городских округах. Всего было отобрано 128 проб.

В результате выявлены незначительные превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих атмосферу веществ, прежде всего фенола, на территориях, прилегающих к предприятиям, и вблизи транспортных магистралей. В селитебных зонах превышений предельно допустимой концентрации не зарегистрировано.

С помощью передвижного экологического поста на Ставрополье также ведется мониторинг состояния подземных вод и определяется уровень загрязнения рек и водоемов. Пробы исследуются на соответствие нормативам качества воды на рыбохозяйственных объектах. В минувшем году в регионе проверены 80 проб поверхностных вод и 81 - подземных.

- Анализ показал, что в реках и водохранилищах идет снижение концентрации вредных веществ, что сказалось на качестве воды, - подчеркнул Андрей Хлопянов.

Кроме того, с использованием унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы "Эколог" на территории Андроповского, Александровского и Новоселицкого муниципальных районов проверено состояние воздуха. При выполнении сводных расчетов по Александровскому району учтена деятельность 17 предприятий, по Андроповскому - 13, а по Новоселицкому - 10 (всего проверено 2045 источников загрязнения).

Региональный информационно-аналитический центр также проверил ведение государственного учета радиоактивных веществ и отходов в 42 организациях края.

- За два с половиной года работы мобильного экологического поста превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов на Ставрополье не обнаружено, - отметил Андрей Хлопянов. - Объемы выбросов загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников в крае ниже показателей в соседних промышленно развитых регионах в два - два с половиной раза.

Под контролем - 300 объектов

В 2020 году расширилась сфера применения передвижной экологической лаборатории. Ставрополье одним из первых в России начало реализацию всероссийского проекта "Чистая страна", цель которого - объединить усилия федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для наиболее эффективного решения экологических проблем. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья ведет кадастровый учет отходов производства и потребления в крае. В минувшем году было обследовано 300 объектов. В региональном кадастре числится 10 полигонов твердых коммунальных отходов, 281 несанкционированная свалка и полигон, 25 ликвидированных свалок и полигонов.

До 2024 года органам исполнительной власти края поручено ликвидировать свалки, выявленные на первое января 2019 года, и рекультивировать территории, которые они занимают. В рамках проекта "Чистая страна" к 2024 году планируется ликвидировать четыре закрытых свалки в городах Железноводске, Пятигорске, Лермонтове и Нефтекумске. По словам специалистов минприроды СК, площадь восстановленных земель составит 25,5 гектара (на этой территории проживает более 288 тысяч человек).

Минприроды края также участвует в реализации двух региональных проектов в рамках нацпроекта "Экология": "Сохранение лесов Ставропольского края" и "Чистая страна".

Автомобили заполонили

Назван основной загрязнитель воздуха в регионе. Им, по данным министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, является автотранспорт - до 80 процентов выбросов в атмосферу. Поскольку сейчас на дорогах автотранспорта, в том числе транзитного, стало гораздо меньше из-за пандемии коронавируса, в регионе состояние атмосферы значительно улучшилось прежде всего в населенных пунктах.