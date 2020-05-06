Детский сад N 59 Центрального района - единственный в Санкт-Петербурге, где есть собственный музей. А может, и во всей России. Во всяком случае, мне, немало поездившей по стране, ни разу не доводилось посещать вот такие - детсадовские - музеи.

Согласитесь, звучит и впрямь странно: ну что малыши могут понять в тиши музейных экспозиций? Какую историю способна хранить коротенькая детская память?

Начало

Вместо ответа заведующая детским садом, инициатор создания музея Анна Арютина ведет нас в заповедную комнату. Она невелика. Но какие здесь сокровища!

Вот фотографии 1920-х годов - дети одного из первых в нашей стране детского сада (он назывался тогда "детский очаг № 3 Дзержинского района Ленинграда") помогают на субботнике: по цепочке передают куски кирпичей, помогая сооружать красоту на своем участке. Здесь вообще часто упоминается слово "первый". Открытый на углу улицы Восстания и Озерного переулка в 1924 году, он был первым круглосуточным детским садом. Мера вынужденная - ведь сюда водили своих малышей мамы-вагоновожатые, рабочий день которых начинался в четыре утра.

Первый городской детский сад, на чьем участке росли яблони, груши, помидоры и огурцы. А какие цветники! Одних георгинов здесь было больше 120 сортов. Живой уголок с бельчатником и крольчатником, пруд с золотыми рыбками...

- Кстати, одна из посаженных тогда яблонь плодоносит у нас до сих пор, - говорит Анна Адольфовна. - Причем с одного дерева приносит два сорта яблок - наследие Мичурина.

Все эти чудеса в непростые 30-е годы удалось воплотить благодаря замечательным воспитателям и заведующей детским садом: в 1933 году ею стала Татьяна Розина. Выпускница Мариинского института благородных девиц, она окончила в советское время два вуза - Герценовский педагогический и театральный. А ее бессменной соратницей и единомышленницей по работе в детском саду стала Анна Сакевич. Это именно благодаря ей, горячей любительнице живой природы, заболоченный некогда участок усадьбы купца-старовера Бурцева превратился в настоящий оазис среди каменных джунглей города.

Праздник "В гостях у старушки". Ноябрь 1934 года. Фото: Архив детского сада №59

У войны не детское лицо

Понятно, что эти документы и фотографии интереснее взрослым посетителям музея - родителям, методистам. Но есть здесь артефакты, которые волнуют и детские сердца. На экскурсию в музей водят, как правило, старшие группы - шести-семилеток.

И с каким же благоговением рассматривают они рисунки своих сверстников - блокадных детей, изображавших войну. Сохранился альбом с их рисунками и письма на фронт, которые дети писали бойцам. А в альбоме - подробные и трогательные комментарии, записанные воспитателями за детьми: "Наши танки прорвались через проволочные заграждения, заметили немецкий танк и разбили его... Руфа, 8 лет, 24 февраля 1943 года".

Блокадный чайник, с которым ходили на Фонтанку за водой. Между прочим, принадлежавший семье Косыгина. Листы из книг, на которых дети писали между типографских строк письма из эвакуации в блокадный город своей заведующей - ведь бумаги не было...

Надо сказать, что в войну детский сад был эвакуирован в Ярославскую область, но его новое кирпичное здание, открытое в апреле 1941-го, продолжало работать в блокадном Ленинграде как эвакоприемник.

- Наш дом выжил, потому что рядом оставался особняк того самого купца Бурцева, чью резиденцию занял в 1924 "детский очаг", - поясняет Анна Арютина. - Бурцевскую усадьбу разобрали на бревна и стопили в печках во время блокады.

Маски из папье-маше сделала художник ТЮЗа Анна Гипси. Фото: Сергей Николаев / РГ

Все мы родом оттуда

Вообще об интересных судьбах, ярких персонах, которые так или иначе связаны с детским садом N 59, здесь могут рассказать немало. Дошкольником ходил сюда поэт-песенник Илья Резник. Самое нежное отношение к этому месту хранил всю жизнь народный артист Кирилл Лавров, ведь детский сад до войны соседствовал с его домом в Озерном переулке. Детский сад посещал сын режиссера Брянцева - того самого, что основал ТЮЗ, который и сейчас носит его имя. Кстати сказать, ТЮЗ долгое время был шефом этого детского сада, видимо, еще и поэтому творческий компонент в воспитательной работе здесь всегда был очень силен.

В музее на видном месте хранятся маски из папье-маше, которые выполнила художник ТЮЗа Анна Гипси. Ее сын - в младенческие годы Эдвард Гипси - тоже посещал этот детский сад. Модное "заграничное" имя, фамилия-псевдоним, взятый его отцом, актером Михаилом Кузнецовым как анаграмма в честь любимого писателя Ибсена... Все это в послевоенные годы могло иметь опасные последствия. Поэтому Эдвард Гипси поменял свое имя на чисто русское - Дмитрий Балашов. Под ним он и вошел в историю советской литературы - писатель, фольклорист, прославившийся своими историческими романами - "Господин Великий Новгород", "Государи Московские".

А еще детский сад сотрудничал с редакциями журналов "Чиж" и "Еж". Известный писатель и иллюстратор детских книг Евгений Чарушин, художник Алексей Пахомов нередко именно здесь находили натуру для своих произведений - в музее есть книги с иллюстрациями, запечатлевшими узнаваемые портреты воспитательниц.

Этот сад навещал в ходе своего визита в город на Неве Фидель Кастро - говорят, очень потом удивлялся, какими изысканными блюдами кормят советских ребятишек: к пюре подали балык из красной рыбы. А малыши - какие балованные! - еще балык и не едят, развешивают куски рыбы по краям тарелок.

- Но наши дети просто были не готовы съесть такие деликатесы, не приучены к ним, увиденным впервые, - смеется сейчас Анна Арютина.

Она гордится тем, что детский сад N 59 всегда был и остается образцовым учреждением. Сейчас, например, он по праву носит статус "центр развития ребенка". И неслучайно многие родители, сами воспитанники этого детского сада, теперь стремятся устроить сюда своих детей.

Музей детского сада сейчас существует исключительно благодаря инициативе его сотрудников. Для того чтобы он получил официальный статус, необходимо провести паспортизацию экспонатов с участием научных сотрудников Музея истории города и аттестовать музей. Думается, в год празднования 75-летия Победы сделать это было бы самое время.

Главный экспонат

Самый ценный экспонат музея - журнал поступивших в эвакоприемник блокадных детей. Причина у большинства одна: отец на фронте, мать умерла.

Между прочим, этот журнал не раз сыграл святую роль в жизни многих ленинградцев, переживших блокаду: благодаря ему люди, побывавшие в этом музее, находили своих родных и близких, добивались подтверждения официального статуса блокадника.

Вот только одна история. Пришел как-то в этот музей бывший завуч одной петербургской школы, увидел в журнале знакомое имя - Ямщиков Вячеслав Михайлович, 1937 год рождения.

- Ой, - говорит, - я же его знаю! Он до сих пор информатику у нас преподает, и точно, ему скоро 80 должно исполниться...

На следующий же день сам Вячеслав Михайлович был в музее. Он со слезами на глазах благодарил Анну Адольфовну, поскольку именно из сохранившегося "Журнала приема" узнал подробности своего блокадного детства. Оказывается, его привела в эвакоприемник тетушка, боясь, что осиротевший четырехлетний малыш останется зимой в пустой квартире. Так он узнал и свое происхождение, и первый адрес своей жизни...