Фото: В Ленобласти для двух ветеранов провели парад военной техники

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа устроили для ветеранов Великой Отечественной войны парад военной техники во дворе их дома в городе Луга Ленинградской области. Вместе с Героем Социалистического Труда Валентином Гребневым и Героем Советского Союза Александром Семеновым проход военной техники могли наблюдать и жители близлежащих домов.

Перед окнами фронтовиков в колонне прошли противотанковые пушки МТ-12, система реактивного залпового огня "Град", боевая разведывательная машина БРДМ, рассказали в пресс-службе Западного военного округа. А возглавил колонну плавающий автомобильный транспортер переднего края.

Ветераны ради парада техники надели все свои боевые награды. Кроме того, фронтовикам вручили ценные подарки и благодарственные письма. Для них прозвучали и песни военных лет в исполнении самодеятельных артистов.

Подполковник Александр Семенов родился в Лужском районе летом 1922 года. 14 июля 1941 года пошел на фронт. Звание Героя Советского Союза получил за подвиг в Карпатах. Лейтенант Семенов командовал самоходной установкой СУ-85. Сумел прорваться в тыл фашистов и уничтожить несколько вражеских орудий и пулеметов. Был ранен, но остался с экипажем и еще шесть часов отражал атаки гитлеровцев.

Валентин Гребнев родился 26 октября 1927 года. А в 1943-м, ему было всего 16 лет, уже стал бойцом 6-й партизанской бригады. Отважно воевал. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Звание Героя Социалистического Труда ему присвоили в 1981 году.