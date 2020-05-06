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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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КС РФ призвал уточнить законы об обороте этилового спирта
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(8151)
Производителям этилового спирта необходим законодательно установленный механизм уничтожения излишков продукции. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, изучая механизм налогообложения подакцизных товаров и положения ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Проблема, которая потребовала рассмотрения в высшей юридической инстанции страны, возникла у ООО "Центр-Продукт" из Ставропольского края. После окончания срока действия лицензии на производство и реализацию этилового спирта в 2011 году компания начала процедуру получения новой лицензии, однако не уложилась в необходимый срок. Поэтому, по данным самого производителя, весной 2012 года излишки спирта на складах "Центр-Продукт" были уничтожены.

Подать жалобу в налоговую теперь можно в электронном виде

Однако налоговая проверка сочла этот факт недоказанным и доначислила производителю акцизный налог, причем по высшей ставке, а также пени и штраф. Доказать в судах общей юрисдикции неправомерность этих действий производителю не удалось.

- Обложение налогом товара, запрещенного к реализации, противоречит принципам налогообложения, - указал в жалобе, направленной в КС РФ, директор ООО "Центр-Продукт" Александр Мишин. Этот довод КС отверг как несостоятельный. Положения Налогового кодекса РФ, а также ФЗ обо обороте этилового спирта признаны не противоречащими Конституции РФ. Однако судьи КС увидели в них возможности для дальнейшего совершенствования законодательства.

Налоги должны платить все. Но для плательщиков акцизов существует особая презумпция

Статья 20 ФЗ об обороте спиртосодержащей продукции дает производителям два месяца на реализацию остатков. Продление лицензии осуществляется в заявительном порядке при соблюдении норм законодательства. Эту норму КС разъяснил своим постановлением 2013 года. Уплата налогов и сборов является конституционной обязанностью каждого, однако для плательщиков акцизов существует особая опровержимая презумпция. Необходимо доказать, что недостача подакцизного товара обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы, например, пожаром.

Если же необходимое подтверждение отсутствует, то ситуация вступает в противоречие с конституционным принципом состязательности и равенства сторон в судебном процессе - ничью позицию нельзя доподлинно ни подтвердить, ни опровергнуть. При этом на будущее ситуацию можно дополнительно законодательно урегулировать. КС считает возможным "расширить круг законных способов распорядиться образовавшимися остатками продукции".

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