Мошенники выманили у пенсионерки в Петербурге 40 тысяч рублей

Двое мужчин и женщина в Санкт-Петербурге обманом уговорили 85-летнюю пенсионерку, ветерана труда передать им 40 тысяч рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ночью на домашний телефон пожилой жительницы Санкт-Петербурга позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что якобы за незаконное хранение наркотиков задержана ее внучка и требуется 40 тысяч рублей для освобождения от ответственности.

Для пущей убедительности в телефонной трубке прозвучал и женский голос. Перепуганной бабушке показалось, что это голос внучки. Следуя указаниям звонившего, пожилая женщина вышла из квартиры и отдала деньги ожидавшему ее незнакомцу. Вернувшись, она все же позвонила своей внучке и поняла, что ее обманули. Тогда она и обратилась в полицию.

Полицейские задержали мошенников спустя три дня. Ими оказались ранее судимые супруги, проживающие на Васильевском острове, и их знакомый.

В ходе обысков обнаружены банковские и сим-карты, мобильные телефоны. Что важно, полицейские нашли списки пожилых жителей Санкт-Петербурга. Оперативники предполагают, что задержанные могут быть причастны к другим аналогичным мошенничествам.