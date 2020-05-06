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06.05.2020 14:44
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петербургские кукольники покажут спектакль о блокаде и Победе

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Большой театр кукол 9 мая проведет zoom-концерт, посвященный Дню Победы. Показ начнется в 17.00.

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В основу действия, в котором заняты почти все артисты театра, лег спектакль "Минуты жизни". Эту постановку в театре БТК выводят на сцену всего дважды в год, в самые святые дни: 27 января, в день снятия блокады и 9 мая, в День Победы.

"Минуты жизни" - спектакль-концерт. Артисты, играющие в нем, исполняют популярные и малоизвестные песни, объединенные общей тематикой: о том, как в "минуты жизни" люди, стоя на выжженной войной земле, продолжали жить, влюбляться, мечтать, помогать друг другу, надеяться и ждать. Спектакль-концерт посвящается тем, благодаря кому мы знаем, что такое мирное небо над головой и жизнь без войны.

Руководители постановки - Руслан Кудашов, Сергей Бызгу, Павел Григорьев, Мария Саяпина - подчеркивают, что спектакль "Минуты жизни" - это дань памяти ушедшим и слава живым, способ выразить благодарность. И очень гордятся оценками, которые высказывают ветераны. Вот один из отзывов:

- Уважаемые артисты БТК! Мне 95 лет и все то, о чем вы поете, я пережила.

Учитывая меры ограничения, действующие сегодня, театр покажет эту постановку в новом формате.

Во время zoom-трансляции будет идти сбор средств. Все деньги пойдут в фонд "Минуты Жизни" на необходимую помощь и подарки ветеранам.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург День Победы

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