За прошедшие 60 лет на Кольском полуострове поисковиками было найдено и захоронено более 22 тысяч останков пехотинцев и моряков. Установлено около 15 тысяч имен. Сначала поисковики находили в Заполярье по 300-400 погибших за сезон с июня по октябрь. Сейчас - по 10-120. И вряд ли когда-либо будут увековечены все. Если вспомнить красивую фразу "война не окончена, пока не похоронен последний солдат", то Великая Отечественная не будет окончена никогда.

Непогребенные

Те, кто бывал в 1950-1980-х годах на сопках в районе реки Западная Лица на Кольском полуострове, никогда не смогут забыть это зрелище. Речь не о красоте северной природы. Гранитные склоны и плато, поросшие редкими кустами и мхом, были сплошь усеяны человеческими костями. Здесь проходил рубеж обороны, который немцы безуспешно пытались прорвать в течение первых трех лет Великой Отечественной войны. Кольский полуостров стал единственным местом, где нацисты не смогли далеко углубиться на советскую территорию. Они прошли всего лишь на 40-50 километров от границы.

Жуткое зрелище - та цена, которую пришлось заплатить за неприступность Советского Заполярья. Останки тысяч бойцов, омытые дождями, выбеленные полярным солнцем, никем не погребенные, лежали здесь десятками лет, преображая молчание северной земли в безмолвный вопль человеческой трагедии.

- Этот вопрос еще в 1959 году начал поднимать Лев Журин, ветеран войны, краевед и основоположник поискового движения на Кольском Севере, - рассказывает председатель Координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский, который ищет останки солдат уже сорок лет и известен в кругу своих коллег как Дядя Костя. - Он поехал в эти места на рыбалку. Вид усеянных костями сопок потряс его до глубины души. Ему не верили. Чиновники отвечали: "Не может быть! Это не наши бойцы, это немцы!" Но подписанные котелки и ложки, смертные медальоны, обрывки обмундирования говорили о том, что там лежали не немцы, а наши бойцы.

По примерным подсчетам, здесь погибло около 100 тысяч человек, но точного их количества не узнает уже никто.

Представить себя солдатом

Погибших бойцов и членов поисковых отрядов объединяет странная, порой мистическая связь. Как выжившим солдатам не прекращает сниться война, так поисковикам снятся те, кто пал, но так и не был погребен.

- Однажды мы во время поиска присели на склоне высоты у камня - отдохнуть и помянуть тех, кого нашли, - продолжает Константин. - Возвращаюсь домой, и мне снится сон, что на том месте, где мы сидели, нужно поработать. Тогда к нам приехала шведская съемочная группа, мы отправились с ними на поиски, и меня все тянуло к этому камню. Подхожу, начинаю копать. Нахожу бойца. В кармане гимнастерки смертный медальон. Павел Мельников, белорус. Это большая удача - найти "именного" бойца. Можно найти родственников и сообщить им. Они приедут, оплачут своего отца или деда, и восстановится еще одна ниточка, связывающая поколения.

Сегодня в Мурманской области зарегистрировано 19 поисковых отрядов общей численностью около 300 человек. Средний возраст - от 40 лет. Молодежь трудно привлечь к работе, где приходится кормить комаров и неделями возиться в грязи.

Некоторые приходят, чтобы просто получить документ поисковика. Затем они откалываются от общего поискового движения, начинают работать самостоятельно и не всегда бескорыстно. Мой собеседник с горечью рассказывает, что совершил большую ошибку: поделился с местными властями картографическим материалом, где отражены боевые действия Северного флота, 14-й, 10-й и 52-й дивизий. Карты отправили в Москву. А потом они появились в интернете, на сайте Минобороны. Это значит, что кто угодно может скачать карту и работать на местах боев. Три года назад поисковики увидели красноречивую картину подобной "работы" на одной из высот: могилы немецких солдат раскопаны, из них вышвырнута обувь погибших, их останки, с мундиров содраны пуговицы и бляхи. "Черным копателям" были нужны только "артефакты", которые стоят сегодня немалых денег. Судьба солдатских костей их не интересовала. Так же они поступают и с найденными советскими бойцами, только "артефактов" в этих могилах меньше, и стоят они куда дешевле. А что касается совести, то в этом вопросе "черные копатели" вполне солидарны с Гитлером, который назвал ее "химерой".

- Методика поиска такова. Прежде всего нужно изучить театр боевых действий. Самое важное - определить направления ружейного, пулеметного и минометного обстрела, - делится Дядя Костя секретами своей работы. - А потом необходимо представить себя солдатом и понять, как бы ты сам себя повел: в каком направлении лучше атаковать, где укрыться от пуль и взрывов. Главные инструменты - щуп и лопата. Один из признаков наличия останков - иван-чай, растущий отдельными кустиками, и морошка.

Белые пятна

Для поискового движения очень важно отделить правду от легенд и баек. Но белых пятен в истории обороны Советского Заполярья еще очень много. Зачастую во время тяжелых боев погибших не успевали хоронить. Занимая оставленные советские позиции, немцы не всегда трудились обозначать места, куда были свалены трупы советских солдат. Порой их просто засыпали известью, которая разъедала тела.

Поэтому сотни и тысячи человек сегодня остаются бесследно исчезнувшими. Например, во время боев возле Андреевой губы были огромные потери, погибли 250-300 человек. Найти их так и не удалось, хотя поиски продолжаются. Но тысячи имен были потеряны из-за простого недомыслия, халатности, безответственности.

- Я служил в Кольском районе с 1952 до 1954 года, - рассказывает житель Заполярья Николай Дмитриевич. - Мне пришлось разминировать Печенгскую дорогу. В одном из старых окопов возле бывшего немецкого штаба нашли останки одиннадцати советских солдат. На следующий день все сровняли с землей - вместе с останками...

Запаханными остаются многие солдатские кладбища, подтверждает Константин Добровольский. Тем не менее надо стремиться к тому, чтобы увековечены были все. Так, приблизительно известно место захоронения 30 человек, которых во время войны не довезли из госпиталя. Провести здесь раскопки не представляется возможным, но остались списки погибших, и в 2020 году им будет поставлен памятник.

Совсем скоро начнется новый сезон поисков. А пока хранители военной памяти продолжают работу в архивах. И снова будут воскресать из небытия имена и лица наших защитников.

Прямая речь

"... Не проходит недели, чтобы я не общался с ними, не видел их во сне. Я иду по сопкам, и лежащие на них бойцы говорят со мной. Помню такой сон. Я плыл на лодке по Кольскому заливу, и на берегу стояли шесть человек в белом одеянии, которые махали мне руками. Только почему-то они все были нестриженые, с бородами... Еще один сон. Стоим у одной из могил под Титовкой, где был тяжелый бой разведчиков Северного флота с немецкими егерями. Беседуем. Я поворачиваю голову: на меня смотрит солдат в зеленой телогрейке. Слышу голос: "Это Кашутин". Через год возвращаюсь на это место. Нахожу останки солдата с металлическими зубами. А накануне я видел фотографию улыбающегося Василия Кашутина, где металлический мост у него был хорошо заметен. На этом фото он был снят вместе с легендарным разведчиком Северного флота Виктором Леоновым... У найденного бойца был тот самый мост".

(Из рассказа Константина Добровольского)