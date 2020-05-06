Правнук генерала Соммера на "Крузенштерне" рассказал о подвиге деда

Учебный парусник "Крузенштерн", совершающий трансатлантическое путешествие, присоединился к акции "Я знаменосец Победы!", которая проходит в рамках проекта "Бессмертный полк".

О боевом пути своих прадедов поочередно рассказывают курсанты учебных заведений Росрыболовства, проходящие практику на барке. Один из них, курсант Калининградского морского рыбопромышленного колледжа Артем Соммер - правнук Героя Советского Союза, генерал-майора Андрея Иосифовича Соммера, чьим именем названа улица в Калининграде.

Не случайно на улице Соммера стоит на постаменте знаменитая "тридцать-четверка" - именно такими танками командовал комбриг Соммер, тогда еще полковник. Золотую звезду Героя он получил за бои в Восточной Пруссии в 1945-м. Его 89-я танковая бригада, вступая в бой с превосходящими немецкими силами, уничтожала их позиции, занимала населенные пункты, расчищая путь наступающей советской армии.

Артем рассказал об одном ярком эпизоде из жизни прославленного прадеда, память о котором хранят в семье. Потомок обрусевших немцев в совершенстве знал немецкий язык. Когда его танковая колонна неожиданно нарвалась в темноте на немецкий блокпост, на окрик часового последовал правдивый ответ на чистом немецком: "Танки полковника Соммера следуют в Гросс-Скайсгиррен".

Немцы спокойно пропустили колонну, а когда заметили, что в ней танки Т-34, было уже поздно, блокпост обезвредили без единого выстрела. "Я очень горжусь своим прадедом и посвящаю это плавание ему", - заключил Артем Соммер.