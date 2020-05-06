В Коми восстановят фамилии воевавших на территории Беларуси земляков

Белорусская национально-культурная автономия Республики Коми запустила акцию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она называется "От Коми до Бреста - дорогой памяти и славы". Цель акции - установить имена жителей северной республики, которые воевали на территории Беларуси и, возможно, там и погибли.

Активисты уже нашли фамилии сорока воинов, мобилизованных из Усть-Цилемского района Коми АССР. Поговорили с родственниками, собрали фотографии, воспоминания, письма, заметки, архивные документы, газетные вырезки. Занимаются поиском участников Великой Отечественной войны и в других муниципалитетах. Данную акцию белорусы проводят при поддержке министерства национальной политики Республики Коми.

- Молодое поколение должно знать и помнить обо всех, кто внес вклад в Великую Победу. Проект активистов белорусской автономии способствует сохранению исторической памяти через архивные документы, фотографии, письма - через все то, что бережно хранится в сердцах жителей республики, - прокомментировала министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева.

Члены национально-культурной автономии отмечают, что Беларусь больше других советских республик пострадала в Великой Отечественной войне. Здесь она началась 22 июня 1941 года и продолжалась до 28 июля 1944-го. На территории региона проходили масштабные сражения и военные операции, среди которых героическая защита Брестской крепости, оборона Могилева, который не сдавался 23 дня и ночи, "Багратион" - одна из величайших наступательных операций в истории человечества.

На территории оккупированной Беларуси действовало крупнейшее в Европе партизанское движение, в котором сражались свыше 374 тысяч человек, порядка 70 тысяч участников насчитывало антифашистское подполье.

Белорусы свято чтут память о подвиге и мужестве воинов. В местах героических сражений созданы комплексы и установлены обелиски. 22 октября 1944 года в Минске открыли первый в мире музей истории Великой Отечественной войны.

Проект активистов белорусской автономии способствует сохранению исторической памяти

Некоторые фронтовики - уроженцы Республики Коми навсегда остались в белорусской земле. После того как активисты национально-культурной автономии соберут весь материал об этих участниках Великой Отечественной войны, они планируют поездку в Брест. По пути посетят места захоронений в Беларуси земляков и уроженцев республики, погибших на фронте.

По итогам акции "От Коми до Бреста - дорогой памяти и славы" будет составлен и издан художественный фотоальбом солдатских портретов и историй из их военной жизни.