Новости

Старые "ГАЗоны" ушли в историю 15:20
Росстат и "Музей Победы" раскрыл полную статистику войны 15:18
В Петербурге следователи объявили в розыск блогера за срыв онлайн-уроков 15:12
Путин поручил главе Росгвардии оперативно подать заявку по автозакупкам 15:12
В Ингушетии двухлетняя девочка утонула в сливной яме 15:09
В Ульяновской области для 92-летнего ветерана провели персональный парад 15:07
Кроссовер Skoda Enyaq спрятали под маской Suzuki S-Cross 15:02
Бэтмен станет негром 15:01
В Петербурге Музей Суворова покажет выставку военных плакатов 14:59
Петербуржцев оштрафовали на 50 тысяч рублей за барбекю в центре города 14:53
Белоусов обсудил меры поэтапного выхода из режима ограничений 14:53
В Воронежской области введут масочный режим 14:51
Песков: Вопрос открытия российской границы пока не поднимался 14:50
Змея заползла в квартиру на юго-западе Москвы 14:47
Петербургские кукольники покажут спектакль о блокаде и Победе 14:44
Ученые определили наиболее пострадавших от карантина 14:41
Германия завершит несколько проектов по сотрудничеству в Киргизии 14:39
Томские врачи записали рэп о коронавирусе 14:35
Geely Coolray стал дешевле: на рынок вышла бюджетная версия кроссовера 14:33
Марат Башаров пожаловался на избитую им бывшую жену 14:31
Правнук генерала Соммера на "Крузенштерне" рассказал о подвиге деда 14:30
Из-за COVID-19 к 2025 году от туберкулеза могут умереть до 9 млн человек 14:27
СМИ: Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко 14:26
Российский посол принял землю с белорусских воинских захоронений 14:23
Мурашко: Дефицита коек для пациентов с коронавирусом в больницах нет 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 14:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге Музей Суворова покажет выставку военных плакатов

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: Изображение предоставлено пресс-службой Суворовского музея Фото: Изображение предоставлено пресс-службой Суворовского музея
Фото: Изображение предоставлено пресс-службой Суворовского музея

Виртуальная выставка "Плакат - оружие Победы!" откроется 8 мая на сайте Государственного мемориального музея Суворова.

Фото: Пресс-служба ЗВО
Как Петербург отметит 75-летие Победы

В трех разделах экспозиции можно будет увидеть произведения советского агитационного искусства периода Великой Отечественной войны из собрания музея.

Первый раздел "Священная война" отражает героическое сопротивление армии и трагедию народа, оказавшегося лицом к лицу с фашистским врагом. Череда тяжелых поражений на начальном этапе войны требовала мобилизовать все силы государства. Огромное значение для поддержания боевого духа на фронте и в тылу приобретали листовки, газеты, иллюстрированные журналы и плакаты. В них отображалась серьезная информация о положении на фронтах, публиковались анекдоты и карикатуры, высмеивавшие врага. Уже в самые первые дни войны мощным орудием противостояния противнику стал плакат.

Второй раздел "Все для Победы" посвящен действиям армии, освободившей европейский континент от нацизма и героическим советским труженикам, ковавшим Победу в тылу. Призывы к окончательному разгрому врага и новым производственным достижениям, приветствия открытию "второго фронта" союзников нашли свое отражение в ярких, узнаваемых образах, лаконично и остро сформулированных лозунгах-афоризмах.

Петербургские кукольники покажут спектакль о блокаде и Победе

Третий раздел выставки "Внуки Суворова, дети Чапаева" посвящен наследию славных предков-победителей, среди которых значительное место занимает не проигравший ни одного из своих сражений Александр Суворов. Неслучайно его "Наука побеждать" не единожды издавалась и переиздавалась в военные годы.

Всего виртуальная экспозиция представит около 70-ти плакатов и листовок, преимущественно редких, очень мало известных молодым современникам.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 75-летие Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мурашко: Россия пока не вышла на плато по коронавирусу
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Ученые Сингапура вновь скорректировали прогноз по COVID-19 для России
Садовым товариществам предлагают голосовать заочно в период пандемии
Как известные писатели проводят время в самоизоляции
Какие экспозиции можно посетить, не выходя из дома