В Петербурге Музей Суворова покажет выставку военных плакатов

Виртуальная выставка "Плакат - оружие Победы!" откроется 8 мая на сайте Государственного мемориального музея Суворова.

В трех разделах экспозиции можно будет увидеть произведения советского агитационного искусства периода Великой Отечественной войны из собрания музея.

Первый раздел "Священная война" отражает героическое сопротивление армии и трагедию народа, оказавшегося лицом к лицу с фашистским врагом. Череда тяжелых поражений на начальном этапе войны требовала мобилизовать все силы государства. Огромное значение для поддержания боевого духа на фронте и в тылу приобретали листовки, газеты, иллюстрированные журналы и плакаты. В них отображалась серьезная информация о положении на фронтах, публиковались анекдоты и карикатуры, высмеивавшие врага. Уже в самые первые дни войны мощным орудием противостояния противнику стал плакат.

Второй раздел "Все для Победы" посвящен действиям армии, освободившей европейский континент от нацизма и героическим советским труженикам, ковавшим Победу в тылу. Призывы к окончательному разгрому врага и новым производственным достижениям, приветствия открытию "второго фронта" союзников нашли свое отражение в ярких, узнаваемых образах, лаконично и остро сформулированных лозунгах-афоризмах.

Третий раздел выставки "Внуки Суворова, дети Чапаева" посвящен наследию славных предков-победителей, среди которых значительное место занимает не проигравший ни одного из своих сражений Александр Суворов. Неслучайно его "Наука побеждать" не единожды издавалась и переиздавалась в военные годы.

Всего виртуальная экспозиция представит около 70-ти плакатов и листовок, преимущественно редких, очень мало известных молодым современникам.