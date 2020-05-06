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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Саранки вместо яблок

Рисунки детей войны стали музейными экспонатами
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 96(8150)
В Петербурге открылась онлайн-выставка "Нет войне!", основу которой составили рисунки военного времени, созданные детьми ленинградских художников.
Фото: Пресс-служба Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков Фото: Пресс-служба Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков
Фото: Пресс-служба Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков

- Эти уникальные материалы мы показываем впервые, - говорит директор Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков Марина Джигарханян. - Некоторое время назад Союз художников передал нам большую коробку с детскими рисунками, которые создавали дети, находившиеся в эвакуации, в Сибири.

Дети членов Союза художников и Союза архитекторов были вывезены в ноябре 1941 года в село Емуртла, тогда Омской области. С некоторыми ехали их матери, многие из них тоже были не чужды искусству и в эвакуации не оставили занятий творчеством.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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- Ребята рисовали то, что их окружало: школьные сценки, пейзажи, животных, - говорит Марина Джигарханян. - Но больше всего нас поразило, что многие рисунки выделяются удивительной художественной значимостью, в них уже чувствуется будущий талант.

Петербургский художник Владимир Прошкин был в числе тех детей. Он вспоминает:

- В теплушке мы ехали сорок дней. Был ноябрь, температура в вагоне не поднималась выше минус 12 градусов, практически все время было темно, но помнится это время почему-то как очень веселое: мы даже песню сочинили про это наше путешествие и распевали ее всю дорогу. А в селе нас встретили очень тепло: каждому - по кружке молока и ломтю хлеба, мы уж не помнили, когда такое видели...

Сестра художника Александра Самохвалова с дочерью, жена знаменитого графика Евгения Кибрика с детьми, сыновья Георгия Траугота - все они оказались жителями одного села.

- Помню, как со Славой Серовым, впоследствии нашим большим художником, мы ходили на речку смотреть на закаты, - рассказывает Владимир Прошкин. - Конечно, ели все, что находили под ногами: мамы нас специально этому учили. Например, лилии-саранки годились не только в букет, чтобы написать натюрморт, но луковицы их можно было съесть - по вкусу напоминали яблоки...

Скульптор Шульц, эвакуированный позже из Ленинграда, устроил в избе, где жил, настоящую студию для школьников. Именно там получила свои первые уроки прекрасный впоследствии ленинградский скульптор Кира Суворова: глины в окрестностях было достаточно.

А вот бумаги не хватало. Поэтому многие детские рисунки, представленные на выставке, сделаны на крохотных кусочках, иногда - на оборотной стороне почтовых конвертов.

- Эта выставка - не о войне, а о жизни, - подчеркивает ее куратор Викторина Смурова. - О детской жизни, которая пришлась на такое суровое время.

Фото: Изображение предоставлено пресс-службой Суворовского музея
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В экспозиции представлено 75 работ, хотя в архиве музея их около тысячи.

- К сожалению, не все рисунки подписаны, но по многим уже можно узнать руку будущего художника, - отмечают исследователи. - Например, настоящие открытия ждали нас, когда мы обнаружили рисунки Валерия Траугота. Проследить, как формировались стиль, вкус, особенности письма того или иного художника - подлинное наслаждение.

Выставка сопровождается видеоматериалами - записи воспоминаний прислали потомки тех детей. Многих судьба разбросала по свету, по разным странам и даже континентам. Но рисунки своих родителей, которые всегда с нежностью вспоминали Емуртлу, они сохранили бережно.

Увидеть экспозицию все желающие смогут на сайте музея и в его группах в соцсетях.

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