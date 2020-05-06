В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Администрация ЗАТО Александровск Мурманской области провела служебную проверку в связи с фотографиями, на которых были запечатлены муниципальные чиновники, вышедшие в море в период самоизоляции. Пользователи соцсетей предположили, что чиновники отправились на рыбалку и возмутились, но оказалось, что это не так. Правда, без нарушений в этой истории не обошлось.

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке. Маски и перчаток, как того требует региональное законодательство, на ней не было.

Фотографии вызвали возмущение пользователей соцсети. Нахождение чиновницы на катере горожане назвали морской прогулкой.

Глава администрации ЗАТО Александровск Семен Кауров сообщил "РГ", что это была не прогулка, а чиновница находилась на задании.

- Согласно моему распоряжению, Екатерина Жигалова была членом проверочной комиссии, которая проверяла соблюдение условий выхода в море маломерных плавсредств в условиях пандемии коронавируса, - прокомментировал Семен Кауров. - Чтобы досконально разобраться в ситуации, было проведено служебное расследование. По итогам расследования выяснилось, что люди на катере действительно не пользовались средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками. Это было главным нарушением. Что касается рыбы - да, Екатерину впечатлил размер трески, и она решила с ней сфотографироваться. Поймала эту рыбу не она. Ловля рыбы не является нарушением, поскольку с 24 марта любительская рыбалка на территории Мурманской области разрешена. Что касается катера - он муниципальный, принадлежит МКУ "Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" ЗАТО Александровск. По итогам расследования будут приняты дисциплинарные меры.