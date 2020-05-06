Волонтеры начали развозить подарки петербургским ветеранам

Петербургские волонтеры проекта #Мывместе начали развозить подарки ветеранам Великой Отечественной войны. В общей сложности добровольцы поздравят 6594 инвалидов и участников боевых действий.

Более сорока волонтеров ежедневно звонят ветеранам, предупреждают о предстоящем визите гостей, в то время как другие участники проекта оперативно собирают продуктовые наборы, закупленные на средства благотворителей. Фронтовики получают праздничный продуктовый набор, открытку, георгиевскую ленточку и букет гвоздик.

Подарки вручаются с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Волонтеры носят маски и перчатки, пользуются антисептиками и избегают непосредственного контакта с ветеранами.

- Важно помнить какой ценой досталась нам победа 75 лет назад, но еще важнее - заботиться о тех, кто нам подарил эту победу и свободу, наших дорогих ветеранах, - говорит председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец. - Среди волонтеров очень много молодых ребят, которых сегодня можно назвать наследниками Победы, и они с радостью поздравят каждого ветерана лично. В этом году мы не сможем чествовать их на параде 9 мая, мы это сделаем позже, когда будет безопасно проводить такие праздники. А сегодня хочется сказать еще раз каждому огромное спасибо и пожелать крепкого здоровья. И с каждым набором волонтер принесет частичку любви и заботы от каждого жителя нашего города.

Координатор Арзу: Проект укрепил мою веру в человечность

Арзу Мурадов занимается единоборствами, учится в Медуниверситете имени Мечникова на стоматолога и координирует работу волонтеров Приморского района в проекте #Мывместе. Несмотря на то, что это один из самых сложных районов города - большая площадь, очень много заявителей, - здешний коллектив, пожалуй, самый дружный.

- Это настоящее везение - столько активных и позитивных людей собрались в нашем районе. Мы все - и добровольцы, и я как координатор, и мои помощники - стараемся помочь друг другу, чтобы было меньше проблем во время выполнения заявок, чтобы всем было комфортно и приятно работать. Наши волонтеры действительно очень сдружились, пекут друг для друга блины и планируют собраться, когда все это закончится. Они все замечательные, но меня удивляют даже не столько конкретные добровольцы, сколько то, как много очень разных людей откликнулись на призыв помочь тем, кому сейчас сложно.

Часто волонтеры не ограничиваются простой доставкой продуктов и лекарств. Однажды помогли двум пожилым женщинам, у которых совсем не было денег, - скинулись и купили им продукты за свой счет. Много - чуть ли не на месяц. Бывало, что волонтер покупал пенсионерке телефон взамен старого сломавшегося. В такие моменты вспоминаешь, что такое человеческая доброта.Ежедневно работать с такими людьми - это очень вдохновляет!

Бывает всякое, встречаются сложные заявители. Справляться с трудностями нам помогает мотивация - мы работаем, чтобы другие люди не заболели. Да, рискуем здоровьем и тратим на волонтерство все свободное время, но ничего не жалко, когда видишь в глазах человека искреннюю благодарность.

Что лично мне дал этот проект? Веру в человечность! Когда я смотрю на волонтеров, которые, несмотря ни на что, рвутся помочь заявителям и друг другу, я удивляюсь и радуюсь. Все-таки это очень важно - держаться вместе!

Волонтеры Приморского района. Фото: Центр городских волонтеров

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