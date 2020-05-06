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06.05.2020 11:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Адыгеи потребовал увеличить число тестирований на коронавирус

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоконференции провел планерное совещание с членами Кабинета министров РА и главами муниципалитетов. Обсуждалась эпидситуация в Адыгее, поставлены задачи по противодействию распространению коронавируса.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Как доложил министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, на утро пятого мая в республике зарегистрировано 202 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. На лечении находятся 146 человек, в реанимации - три человека. Пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, нет. За весь период пандемии выздоровело 94 человека, умерли семь.

Фото: Алексей Гусев
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Для более эффективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции глава Адыгеи поставил задачу увеличить число тестирований - до тысячи исследований в сутки. Особое внимание Мурат Кумпилов поручил уделить обследованию медиков, организаций, которые находятся в зоне риска. Это же касается и приграничных с краем территорий республики, где наблюдается высокая трудовая миграция.

Также Мурат Кумпилов поставил задачу - провести масштабное тестирование в Адыгейске, где выявлено большое число заболевших. Также оперативный штаб держит на контроле и тех, кто прибывает в Адыгею.

По информации вице-премьера РА Натальи Широковой, с момента действия указа о самоизоляции граждан, прибывающих в республику из Москвы и Санкт-Петербурга, в регион приехало 438 человек, в основном через аэропорт. За каждым обеспечен персональный контроль.

Глава Адыгеи поручил проработать вопрос дополнительной профилактической меры, связанной с ношением медицинских масок в общественных местах, и максимально обеспечить запас масок в аптечной и торговой сетях.

По информации премьер-министра РА Александра Наролина, в настоящее время в аптеках на аптечной базе имеется 40 тысяч масок, планируется поставить еще около 100 тысяч. Также маски уже поступили в продажу в магазины крупных торговых сетей.

Далее были рассмотрены вопросы восстановления работы системообразующих предприятий, открытия рынков и ярмарок. Как сообщил вице-премьер РА Вячеслав Сапиев, в республике уже запущен ряд организаций, везде установлен строгий контроль за выполнением требований Роспотребнадзора. Завершается подготовка к открытию рынков города и районов республики.

"Мы должны обеспечить нашим жителям возможность купить товары по доступной цене, а сельхозпроизводителям реализовать выращенную продукцию. При этом нужно строго выдерживать все санитарно-гигиенические нормы", - отметил Мурат Кумпилов.

На особом контроле - поддержка малого и среднего бизнеса. По информации министра экономического развития и торговли РА Геннадия Митрофанова, в республике уже реализуется ряд мер. К примеру, есть заявки по беспроцентным кредитам для выплаты зарплат работникам, банки начали оформлять заявки по отсрочке кредитных платежей и т. д.

Мурат Кумпилов поручил главам муниципалитетов более активно и адресно доводить информацию о мерах поддержки малому и среднему бизнесу, населению. В завершение глава Адыгеи поблагодарил меценатов, которые оказали республике существенную финансовую и материальную помощь для приобретения медоборудования и адресную поддержку населения. 

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