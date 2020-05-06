Как в Крыму проверяют соблюдение самоизоляции пассажирами такси

В Крыму наряду с автобусами, троллейбусами и маршрутками во время режима самоизоляции работают и такси. На водителей, нарушивших указ главы республики "О введении режима повышенной готовности на территории РК", составлены и направлены в суд административные протоколы. Какие требования предъявляют сейчас к работе такси и чем рискует пассажир нелегала, выясняла корреспондент "РГ".

Дезинфекция по расписанию

Время работы общественного транспорта ограничено: добраться до места назначения маршруткой или троллейбусом можно утром с 7:00 до 10:00 и вечером - с 17:00 до 21:00. С 1 мая возобновили работу салоны красоты, парикмахерские, прачечные, химчистки, ателье, магазины, торгующие стройматериалами и автозапчастями. Можно предположить, что для таксистов поток клиентов увеличится.

- Я работаю на оптовой базе, продаю продукты. На работе я должна быть в 6:00, приходится ездить на такси, - говорит жительница Симферополя Елена Петрова.

В министерстве транспорта РК "РГ" сообщили, что, согласно указу главы РК "О введении режима повышенной готовности на территории РК", разрешены перевозки пассажиров в такси вместимостью до пяти мест. И у водителя, конечно, должно быть разрешение на осуществление этой деятельности. В службах перевозок, которыми мы все привыкли пользоваться, можно попасть как на легального таксиста, так и на нелегального.

- Водители такси в обязательном порядке проходят предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр, в путевых листах обязательно ставится отметка о дезинфекции транспорта, а на обратной стороне в течение дня водители фиксируют время обработки салона после каждого перевезенного пассажира, работают они в масках и перчатках, - рассказали в минтранспорта.

Также даны рекомендации после каждого заказа проветривать салон и дезинфицировать ручки, сиденья, ремни безопасности.

Помимо этого, ежедневно индивидуальные предприниматели и юридические лица должны предоставлять в министерство видеоотчеты о санитарной обработке машин.

Секрет нелегала

Проверим, как работают таксисты в новых условиях.

Приняв заказ на машину, диспетчер службы такси поинтересовался только адресом, о наличии разрешения от работодателя на свободное передвижение по городу не спросил. Через 10 минут подъехал желтый брендированный автомобиль. Водитель - в защитной маске и перчатках. По дороге рассказывает, что заказов много. Выясняю, что у него есть и разрешение на перевозку пассажиров, и путевой лист.

- Сейчас много нелегальных таксистов ездит по городу. У легалов на машине - шашечка с квадратиками и магнитные наклейки. Вот легал поехал, а этот - нет: у него шашечка белая и наклеек нет, - объясняет водитель.

По его словам, сотрудники ГИБДД по машине могут определить, легальный таксист или нет. Легалов якобы полиция останавливает реже. Поэтому у пассажиров больше шансов добраться до места назначения без приключений.

- А у пассажиров такси полиция проверяет разрешения на передвижение? - спрашиваю у таксиста.

- У меня таких случаев не было. Но советую не обманывать правоохранителей. Скажите честно, куда едете, и предъявите паспорт по первому требованию, тогда обойдетесь штрафом в тысячи четыре. А если обманете и они это докажут, можно получить по максимуму - 30 тысяч, - говорит водитель.

Он также посоветовал при обращении в службу такси просить у диспетчера водителя с разрешением.

По нужному адресу прибыли. Звоню в ту же службу такси. Но теперь еду, как выясняется из разговора с водителем, с нелегалом. Водитель в маске и перчатках, в салоне антисептик, на машине - никаких шашечек и лент. Он рассказывает, что остался без работы, а кормить семью надо, вот и решил таксовать.

- Вечером и ночью не беру заказы - большая вероятность, что остановит полиция. С собой вожу список продуктов на случай проверки, - говорит водитель.

- А у пассажиров разрешение не спрашиваете?

- Нет. Меня больше интересует их платежеспособность, - смеется он.

Предъявите справку

По словам председателя крымского профсоюза "Таксист", члена общественного совета при МВД РК и при министерстве транспорта РК Андрея Козаря, пассажир вправе потребовать у водителя оригинал разрешения на работу. В машине должен быть путевой лист с отметкой медика и механика.

- Если при проверке сотрудники ГИБДД на путевом листе не обнаружат данные о дезинфекции транспорта, они вправе отстранить водителя от пассажирских перевозок и привлечь его к административной ответственности, - поясняет Андрей Козарь.

Также при себе водитель должен иметь справку от работодателя, сотрудник ГИБДД может проверить достоверность указанной в ней информации.

- Проверять такие справки у пассажиров у нас полномочий нет, - говорит Андрей Козарь.

По его словам, сейчас много поддельных справок у водителей. Сотрудникам полиции сложно подтвердить их достоверность, потому что пока не налажено оперативное взаимодействие между МВД и Пенсионным фондом. Запросить данные о работодателе можно в налоговой инспекции, но там предоставят информацию по состоянию на 31 декабря 2019 года. Более актуальные сведения у Пенсионного фонда, куда работодатель ежемесячно подает отчет о своих сотрудниках, там же можно узнать, зарегистрирован трудовой договор или нет.

Министерство транспорта и ГИБДД регулярно проводят рейды с целью выявления нелегальных такси. По некоторым данным, в тени работают более 50 процентов водителей. Но, по наблюдению участников рынка, некоторые из нелегалов все же принимают решение легализоваться. Стоит разрешение на пять лет всего 1,5 тысячи рублей.

Официально

МВД по Республике Крым

При остановке транспорта сотрудниками полиции, все лица, находящиеся в салоне автомобиля, подвергаются проверке на предмет соблюдения требований самоизоляции. Если гражданин находится вне места проживания (пребывания), сотрудник полиции обязан выяснить причину. При установлении факта нарушения на гражданина может быть составлен административный протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

При предъявлении справок, выданных работодателем, сотрудник полиции устанавливает сведения о наличии трудовых отношений между работодателем и лицом, предъявившим справку. В случае, если информация не соответствует действительности, будет составлен административный протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

При невозможности установления личности водителя или пассажира (если у них нет документов, или они отказываются их предъявлять, либо гражданин агрессивно себя ведет и оказывает сопротивление сотрудникам полиции, пытается скрыться с места), их могут доставить в территориальный орган внутренних дел для установления личности и привлечения к административной ответственности.

Санкции новой статьи КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) предусматривают для физлиц - нарушителей режима самоизоляции штраф от одной до 30 тысяч рублей.