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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Время собираться с мыслями

Опрос "РГ": что вы делали с 1 по 30 апреля?
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Неделя - Юг России № 96(8150)
Итак, миновал месяц в режиме самоизоляции. Будто бегун бежал свою дистанцию размеренно и быстро, и тут на полном ходу - внезапная остановка: сидите дома. Что изменилось в нашей жизни? Чему каждый из нас за это время научился, что нового извлек из своего нынешнего положения? Это мы и попытались выяснить, закинув в соцсети эти вопросы.
Фото: Из личного архива Руслана Внедорожного Фото: Из личного архива Руслана Внедорожного
Фото: Из личного архива Руслана Внедорожного

Вот что нам ответили.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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Валерия Подорожнова, сценарист:

- В нашей семье мало что изменилось, я работаю, как обычно. Дети учатся. Только муж скучает по работе. У нас дома стоит тренажер, все бегают на нем по очереди, а дышать свежим воздухом выходят на лоджию.

Я занялась тем, до чего много лет не доходили руки: учу правила дорожного движения. Когда карантин закончится, сдам экзамен на права.

Дмитрий Пэн, писатель:

- Пишу два эссе. Одно - о книге "Коробок спичек" байкальского художника, прозаика и поэта Юрия Извекова. Другое - о книге очерков "Надежда" ярославского прозаика Олега Гонозова. Обычный домашний режим. Поначалу даже не обратил внимание на нововведение. Отвлеченный от книги Извекова призывами полиции в мегафон, установленный на патрульных машинах, купить продукты для людей почтенного возраста, вспомнил о своем Мачо Мяучо. Вышел из дому в магазин за паштетом и килькой.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Александр Шолохов, депутат, внук Михаила Шолохова:

- Нужно пытаться в любой ситуации видеть новые возможности. Если же говорить о себе, время в самоизоляции проходит очень насыщенно. В течение рабочего дня много дел, которые можно выполнять в удаленном режиме. Больше времени удается уделять музею. Поскольку самоизоляция позволяет в течение дня переключаться на самые разные дела, в доме уже практически нечем заняться. Читаю, занимаюсь английским, тренируюсь. Радуемся с женой возможности побыть вместе, обзваниваем родителей и детей. Много общаемся через сети и по телефону с коллегами и друзьями. В сегодняшней ситуации на все, вроде бы, должно хватать времени, но и лишнего не остается. Однако, конечно, очень хочется, чтобы этот период закончился скорее и с наименьшими потерями. Чтобы мы вышли из своих домов, обнялись и занялись реализацией тех планов, которые построим в эти дни.

Игорь Скикевич, инвалид-колясочник, путешественник, параальпинист:

- Сразу скажу, что я не в самоизоляции, а в изоляции. Это не по мне быть в какой-то еще самоизоляции. Скучать мне совершенно некогда. Сплю по 5 часов в сутки. Утром и перед сном, по одному часу психологические тренировки - аутотренинг. Затем физические тренировки, до 2 часов в день. Два раза по 15 минут репетиция на клавишных. В перерывах вертикальные 5-минутные тренировки на ходунках. В течение всего марта разрабатывал проект по адаптивному туризму, хочу осенью послать его на президентский грант.

Фото: Иван Макеев/РИА Новости
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Совершенствую новую для себя методику параальпинизма. Изучаю много разных нюансов, которые нужно будет отрабатывать при восхождении в горы или на скалы в инвалидной коляске.

Еще готовлюсь к экспедиции, которая планируется в ноябре этого года на Полюс Недоступности в Антарктиде. Нужно очень тщательно подготовить не только себя, но и технику, на которой я буду перемещаться. Сейчас пока ведется разработка гусеничного мини-агрегата. Попутно изучаю астрономию, люблю ее с детства.

Елена Семибратова, фрилансер:

- Нашлось время для старых бабушкиных рецептов: стала печь в духовке пироги. А еще наконец-то появилось время для чтения художественной литературы. Сейчас перечитываю "Роман-газету" за 2019 год - писателя Александра Куприянова, одного из моего любимых авторов.

Руслан Внедорожный, путешественник в самодельном доме на колесах:

- Я по-прежнему нахожусь в своем доме на колесах. Путешествие продолжается десятый месяц, объехал 43 региона из 85. Режим самоизоляции настиг меня в Кабардино-Балкарии. Встал на прикол со своим другом собакой в Чегемском ущелье.

Фото: Пресс-служба "Промобот"
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Нигде не ездим, не снимаем, стометровая зона для меня тоже закон. Только в отличие от квартиры, в моем домике два квадратных метра. Но есть машина, инструмент весь есть, и чтобы не бездействовать, заказал запчасти к автомобилю и ковыряюсь в нем. Никогда сам не чинил. Но есть интернет, хоть и плохонький, осваиваю науку ремонта. Поменял всю подвеску. Мой рецепт - занять себя и что-то делать.

Игорь Мироненко, изобретатель:

- Я уже давно в самоизоляции. Причем в глубокой, поскольку серьезно болен. Друзья подарили мне старый барабан. Хочу соорудить из него журнальный столик. Давно хотел записать песню свою, но доступ в студию закрыт. И мой товарищ, который учит музыке детей, ведет уроки с ними по скайпу. Но ничего, я купил краску (она сейчас подешевела) и буду красить забор.

Александр Пудин, драматург, театральный деятель:

- Моя самоизоляция в большей степени проходит за чертой города, поэтому периметр, для того чтобы слоняться без дела, здесь больше. Правда, и дело себе я нашел. Приступил к новой пьесе. COVID-19 заставил переменить угол зрения на мир. Жить по-старому уже ни у кого не получится. Литература в этом плане получит новый толчок. Поэтому моя сверхзадача - разглядеть нового героя, стоящего у порога, но пока за закрытой дверью. Резюмирую: пишу пьесу о сотворении нового мира.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Антон Тимченко, герой-художник, украшающий дома Таганрога портретами знаменитых земляков:

- Занимался спортом, смотрел сериалы, делал ремонт, рисовал, но в основном все-таки продолжал работать.

Алексей Байлов, политолог:

- Использовал это время для того, чтобы подлечить сердечно-сосудистую систему, с которой уже много лет проблемы (был инфаркт в 2010 году). В принципе, и сейчас на больничном, хотя ситуация существенно улучшилась.

Александр Липкович, биолог:

- Хорошего ответа не будет. У меня украли полевой сезон. К эпидемиологии это отношения не имеет. И все под видом заботы о нас. А вам нужен благодушный материал о том, как приятно и полезно в "самоизоляции"? Это не ко мне.

Наталья, риелтор:

- Я рисую онлайн на мастер-классах. Уже написала около 45 картин.

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