Итак, миновал месяц в режиме самоизоляции. Будто бегун бежал свою дистанцию размеренно и быстро, и тут на полном ходу - внезапная остановка: сидите дома. Что изменилось в нашей жизни? Чему каждый из нас за это время научился, что нового извлек из своего нынешнего положения? Это мы и попытались выяснить, закинув в соцсети эти вопросы.

Вот что нам ответили.

Валерия Подорожнова, сценарист:

- В нашей семье мало что изменилось, я работаю, как обычно. Дети учатся. Только муж скучает по работе. У нас дома стоит тренажер, все бегают на нем по очереди, а дышать свежим воздухом выходят на лоджию.

Я занялась тем, до чего много лет не доходили руки: учу правила дорожного движения. Когда карантин закончится, сдам экзамен на права.

Дмитрий Пэн, писатель:

- Пишу два эссе. Одно - о книге "Коробок спичек" байкальского художника, прозаика и поэта Юрия Извекова. Другое - о книге очерков "Надежда" ярославского прозаика Олега Гонозова. Обычный домашний режим. Поначалу даже не обратил внимание на нововведение. Отвлеченный от книги Извекова призывами полиции в мегафон, установленный на патрульных машинах, купить продукты для людей почтенного возраста, вспомнил о своем Мачо Мяучо. Вышел из дому в магазин за паштетом и килькой.

Александр Шолохов, депутат, внук Михаила Шолохова:

- Нужно пытаться в любой ситуации видеть новые возможности. Если же говорить о себе, время в самоизоляции проходит очень насыщенно. В течение рабочего дня много дел, которые можно выполнять в удаленном режиме. Больше времени удается уделять музею. Поскольку самоизоляция позволяет в течение дня переключаться на самые разные дела, в доме уже практически нечем заняться. Читаю, занимаюсь английским, тренируюсь. Радуемся с женой возможности побыть вместе, обзваниваем родителей и детей. Много общаемся через сети и по телефону с коллегами и друзьями. В сегодняшней ситуации на все, вроде бы, должно хватать времени, но и лишнего не остается. Однако, конечно, очень хочется, чтобы этот период закончился скорее и с наименьшими потерями. Чтобы мы вышли из своих домов, обнялись и занялись реализацией тех планов, которые построим в эти дни.

Игорь Скикевич, инвалид-колясочник, путешественник, параальпинист:

- Сразу скажу, что я не в самоизоляции, а в изоляции. Это не по мне быть в какой-то еще самоизоляции. Скучать мне совершенно некогда. Сплю по 5 часов в сутки. Утром и перед сном, по одному часу психологические тренировки - аутотренинг. Затем физические тренировки, до 2 часов в день. Два раза по 15 минут репетиция на клавишных. В перерывах вертикальные 5-минутные тренировки на ходунках. В течение всего марта разрабатывал проект по адаптивному туризму, хочу осенью послать его на президентский грант.

Совершенствую новую для себя методику параальпинизма. Изучаю много разных нюансов, которые нужно будет отрабатывать при восхождении в горы или на скалы в инвалидной коляске.

Еще готовлюсь к экспедиции, которая планируется в ноябре этого года на Полюс Недоступности в Антарктиде. Нужно очень тщательно подготовить не только себя, но и технику, на которой я буду перемещаться. Сейчас пока ведется разработка гусеничного мини-агрегата. Попутно изучаю астрономию, люблю ее с детства.

Елена Семибратова, фрилансер:

- Нашлось время для старых бабушкиных рецептов: стала печь в духовке пироги. А еще наконец-то появилось время для чтения художественной литературы. Сейчас перечитываю "Роман-газету" за 2019 год - писателя Александра Куприянова, одного из моего любимых авторов.

Руслан Внедорожный, путешественник в самодельном доме на колесах:

- Я по-прежнему нахожусь в своем доме на колесах. Путешествие продолжается десятый месяц, объехал 43 региона из 85. Режим самоизоляции настиг меня в Кабардино-Балкарии. Встал на прикол со своим другом собакой в Чегемском ущелье.

Нигде не ездим, не снимаем, стометровая зона для меня тоже закон. Только в отличие от квартиры, в моем домике два квадратных метра. Но есть машина, инструмент весь есть, и чтобы не бездействовать, заказал запчасти к автомобилю и ковыряюсь в нем. Никогда сам не чинил. Но есть интернет, хоть и плохонький, осваиваю науку ремонта. Поменял всю подвеску. Мой рецепт - занять себя и что-то делать.

Игорь Мироненко, изобретатель:

- Я уже давно в самоизоляции. Причем в глубокой, поскольку серьезно болен. Друзья подарили мне старый барабан. Хочу соорудить из него журнальный столик. Давно хотел записать песню свою, но доступ в студию закрыт. И мой товарищ, который учит музыке детей, ведет уроки с ними по скайпу. Но ничего, я купил краску (она сейчас подешевела) и буду красить забор.

Александр Пудин, драматург, театральный деятель:

- Моя самоизоляция в большей степени проходит за чертой города, поэтому периметр, для того чтобы слоняться без дела, здесь больше. Правда, и дело себе я нашел. Приступил к новой пьесе. COVID-19 заставил переменить угол зрения на мир. Жить по-старому уже ни у кого не получится. Литература в этом плане получит новый толчок. Поэтому моя сверхзадача - разглядеть нового героя, стоящего у порога, но пока за закрытой дверью. Резюмирую: пишу пьесу о сотворении нового мира.

Антон Тимченко, герой-художник, украшающий дома Таганрога портретами знаменитых земляков:

- Занимался спортом, смотрел сериалы, делал ремонт, рисовал, но в основном все-таки продолжал работать.

Алексей Байлов, политолог:

- Использовал это время для того, чтобы подлечить сердечно-сосудистую систему, с которой уже много лет проблемы (был инфаркт в 2010 году). В принципе, и сейчас на больничном, хотя ситуация существенно улучшилась.

Александр Липкович, биолог:

- Хорошего ответа не будет. У меня украли полевой сезон. К эпидемиологии это отношения не имеет. И все под видом заботы о нас. А вам нужен благодушный материал о том, как приятно и полезно в "самоизоляции"? Это не ко мне.

Наталья, риелтор:

- Я рисую онлайн на мастер-классах. Уже написала около 45 картин.