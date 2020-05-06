Крымский вице-премьер покаялся за нарушение самоизоляции

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов признал вину в нарушении режима самоизоляции после опубликованного в социальных сетях фотоотчета о посещении леса и купании в апрельском море. Это заявление зампред Совмина сделал в прямом эфире телеканала "Крым 24".

Еще 26 апреля курирующий строительную отрасль полуострова Евгений Кабанов опубликовал свои снимки во время прогулки по лесу и побережью Черного моря. "Путем долгих мытарств средство от коронавируса найдено, - написал Евгений Кабанов. - Это прогулка по горному лесу и открытие купального сезона в море. Всем рекомендую, и присоединяйтесь: вода-то уже аж +12. Всем здоровья и хорошего остатка выходного".

Пользователи соцсетей тут же уличили вице-премьера в нарушении действующего на полуострове режима самоизоляции, который своим указом ввел руководитель Кабанова - глава РК Сергей Аксенов. "Вместо того, чтоб личным примером убеждать земляков оставаться дома, зампред правительства демонстрирует всем неуважение закона", - негодовали крымчане.

- Это было на прошлых выходных, действительно необдуманный поступок - во время выходного дня прогуляться по лесу, - покаялся Кабанов в телеэфире. - Полностью осознаю меру своей ответственности. Именно сегодня обратился в министерство экологии Крыма для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Еще раз извиняюсь перед всеми жителями Крыма.

По словам Кабанова, сейчас ему приходится трудиться семь дней в неделю, и редкую возможность отдохнуть он решил использовать на природе.

- Я по рабочим делам и так нахожусь и в полях, и в лесах, и на берегоукрепительных сооружениях, потому что масса объектов реализуется по федеральной целевой программе. Но это был выходной день, поэтому посыпаю голову пеплом, извиняюсь, готов заплатить за это, - заверил чиновник.

Впрочем, формально Евгений Кабанов нарушил сразу две статьи административного кодекса - 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и 8.32 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима). За первое нарушение суд может выписать штраф от одной до 30 тысяч рублей, за второе - от 4000 до 5000 рублей.

Напомним, с 30 марта в Республике Крым действует запрет на посещение лесов, с 1 апреля введен особый противопожарный режим. Приказом министерства экологии и природных ресурсов РК с 21 апреля 2020 года ограничение на посещение лесов продлено.