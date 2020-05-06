Новости

Сборная России обыграла команду "Остального мира" на Кубке наций 22:41
МИД РФ: Москва осуждает попытку высадки наемников в Венесуэле 22:26
Минздрав Греции заверил, что комары не переносят коронавирус 22:25
Двести деятелей культуры и науки призвали изменить жизнь после пандемии 22:14
Минэкономразвития предложило автоматически продлить разрешения в туризме 22:07
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко 22:00
В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом 21:35
Собянин принял решение открыть с 12 мая все строительные и промпредприятия 21:32
Кокорин перечислил миллион рублей на лечение ребенка 21:30
Крымский вице-премьер покаялся за нарушение самоизоляции 21:29
Санкции за лесные пожары будут усилены в России 21:15
Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном 20:52
Министр науки и высшего образования Фальков находится в самоизоляции 20:48
Группа "АЛЛТЕК" подтвердила гибель Дмитрия Босова 20:33
В Подмосковье первым заработает строительство школ и детских садов 20:26
В Бахчисарае восстановили памятник местным партизанам 20:25
По факту избиения мальчика в Заполярье возбудили три новых дела 20:20
Найдена мутация, затрудняющая создание вакцины от коронавируса 20:20
Более 58 тысяч москвичей признаны безработными 20:16
В Петербурге составили 676 протоколов за нарушение самоизоляции 20:16
В Петербурге экс-главу "Метростроя" перевели под домашний арест 20:05
В Поморье пройдет онлайн-премьера фильма о Соловецкой школе юнг 19:47
Власти Сочи рекомендовали не бронировать путевки с 1 июня 19:42
Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер 19:32
В Минприроды рассказали о комиссии по вопросам охраны Байкала 19:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 21:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Крымский вице-премьер покаялся за нарушение самоизоляции

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Скриншот страницы Евгения Кабанова в Facebook Фото: Скриншот страницы Евгения Кабанова в Facebook
Фото: Скриншот страницы Евгения Кабанова в Facebook

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов признал вину в нарушении режима самоизоляции после опубликованного в социальных сетях фотоотчета о посещении леса и купании в апрельском море. Это заявление зампред Совмина сделал в прямом эфире телеканала "Крым 24".

В Севастополе объявили о смягчении режима самоизоляции

Еще 26 апреля курирующий строительную отрасль полуострова Евгений Кабанов опубликовал свои снимки во время прогулки по лесу и побережью Черного моря. "Путем долгих мытарств средство от коронавируса найдено, - написал Евгений Кабанов. - Это прогулка по горному лесу и открытие купального сезона в море. Всем рекомендую, и присоединяйтесь: вода-то уже аж +12. Всем здоровья и хорошего остатка выходного".

Пользователи соцсетей тут же уличили вице-премьера в нарушении действующего на полуострове режима самоизоляции, который своим указом ввел руководитель Кабанова - глава РК Сергей Аксенов. "Вместо того, чтоб личным примером убеждать земляков оставаться дома, зампред правительства демонстрирует всем неуважение закона", - негодовали крымчане.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Крымский экономист дал прогноз туризму после отмены самоизоляции

- Это было на прошлых выходных, действительно необдуманный поступок - во время выходного дня прогуляться по лесу, - покаялся Кабанов в телеэфире. - Полностью осознаю меру своей ответственности. Именно сегодня обратился в министерство экологии Крыма для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Еще раз извиняюсь перед всеми жителями Крыма.

По словам Кабанова, сейчас ему приходится трудиться семь дней в неделю, и редкую возможность отдохнуть он решил использовать на природе.

- Я по рабочим делам и так нахожусь и в полях, и в лесах, и на берегоукрепительных сооружениях, потому что масса объектов реализуется по федеральной целевой программе. Но это был выходной день, поэтому посыпаю голову пеплом, извиняюсь, готов заплатить за это, - заверил чиновник.

Фото: Пресс-служба Черноморского казачьего войска
В Крыму казачьи патрули начали ловить нарушителей самоизоляции

Впрочем, формально Евгений Кабанов нарушил сразу две статьи административного кодекса - 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и 8.32 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима). За первое нарушение суд может выписать штраф от одной до 30 тысяч рублей, за второе - от 4000 до 5000 рублей.

Напомним, с 30 марта в Республике Крым действует запрет на посещение лесов, с 1 апреля введен особый противопожарный режим. Приказом министерства экологии и природных ресурсов РК с 21 апреля 2020 года ограничение на посещение лесов продлено.

Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Глава Минздрава: Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины
Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина
Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь
Минэнерго: На нефтяном рынке есть первые признаки восстановления
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии