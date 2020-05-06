На Дону похоронили 60 неизвестных солдат Великой Отечественной

Новости

Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном 20:52
Министр науки и высшего образования Фальков находится в самоизоляции 20:48
Группа "АЛЛТЕК" подтвердила гибель Дмитрия Босова 20:33
В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки 20:26
В Бахчисарае восстановили памятник местным партизанам 20:25
По факту избиения мальчика в Заполярье возбудили три новых дела 20:20
Найдена мутация, затрудняющая создание вакцины от коронавируса 20:20
Более 58 тысяч москвичей признаны безработными 20:16
В Петербурге составили 676 протоколов за нарушение самоизоляции 20:16
В Петербурге экс-главу "Метростроя" перевели под домашний арест 20:05
В Поморье пройдет онлайн-премьера фильма о Соловецкой школе юнг 19:47
Власти Сочи рекомендовали не бронировать путевки с 1 июня 19:42
Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер 19:32
В Минприроды рассказали о комиссии по вопросам охраны Байкала 19:29
Глава СК России наградил медалью второклассницу из Мордовии 19:28
В древнеегипетской гробнице найдена роскошная серебряная маска 19:22
Открыта "спящая" и самая близкая к Земле черная дыра 19:18
Видео: В Кирове придумали дезинфицирующие кабины для общественных мест 19:15
Бизнесу в 2020 году продлят в три раза срок уплаты административных штрафов 19:13
В Сети запущен новый бот, который советует фильмы для просмотра 19:10
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма "Веном" 19:10
Путин наградил монгольскую фронтовичку и норвежского мэра 19:09
Следователи выяснят обстоятельства смерти миллиардера Босова 19:07
Названа главная кандидатка на замену Деппа в "Пиратах Карибского моря" 19:05
В Росавиации раскрыли число зарегистрированных беспилотников 18:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 19:24
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Дону похоронили 60 неизвестных солдат Великой Отечественной

Текст: Николай Грищенко
На территории музейного комплекса "Самбекские высоты" Ростовской области состоялась торжественная церемония перезахоронения 60 неизвестных солдат Великой Отечественной войны. Красноармейцы были найдены поисковиками на месте боев в Неклиновском, Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах.
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

- Предполагалось похоронить 66 человек, но в ходе исследований появилась надежда: личности шести красноармейцев удастся установить. Мы будем искать их родных, а потому бойцов предадут земле 30 августа - в день полного освобождения Ростовской области от немецких оккупантов, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Фото: ПО "Миус-Фронт"
Пропавшая в 1942 году трофейная фляжка вернулась к дочери солдата

Руководитель регионального отделения "Поисковое движение России" Владимир Щербанов считает, что часть неизвестных солдат служили в кавалерии и погибли в 1941 году при обороне Ростова-на-Дону. Другие воевали в морской пехоте и были убиты во время неудачного наступления на Таганрог в марте 1942 года.

После церковной панихиды в честь неизвестных солдат рота Почетного караула прошла торжественным маршем, и прозвучал прощальный салют.

Напомним, решение о строительстве народного музея "Самбекские высоты" было принято властями региона в год 70-летия Победы. Место для строительства выбрано неслучайно. Через хутор Самбек пролегала линия Миус-фронта, где погибли более 200 тысяч солдат.

В 2015 году был учрежден благотворительный фонд, прошли более 50 концертов и патриотических акций. В итоге удалось собрать свыше 11 миллионов рублей, а весной 2017 года на высотах была заложена Аллея героев, где с воинскими почестями захоронили останки 46 бойцов Красной Армии.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область 75-летие Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Глава Минздрава: Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины
Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина
Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь
Минэнерго: На нефтяном рынке есть первые признаки восстановления
Как известные писатели проводят время в самоизоляции
Какие экспозиции можно посетить, не выходя из дома