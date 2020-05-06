На Дону похоронили 60 неизвестных солдат Великой Отечественной

На территории музейного комплекса "Самбекские высоты" Ростовской области состоялась торжественная церемония перезахоронения 60 неизвестных солдат Великой Отечественной войны. Красноармейцы были найдены поисковиками на месте боев в Неклиновском, Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах.

- Предполагалось похоронить 66 человек, но в ходе исследований появилась надежда: личности шести красноармейцев удастся установить. Мы будем искать их родных, а потому бойцов предадут земле 30 августа - в день полного освобождения Ростовской области от немецких оккупантов, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Руководитель регионального отделения "Поисковое движение России" Владимир Щербанов считает, что часть неизвестных солдат служили в кавалерии и погибли в 1941 году при обороне Ростова-на-Дону. Другие воевали в морской пехоте и были убиты во время неудачного наступления на Таганрог в марте 1942 года.

После церковной панихиды в честь неизвестных солдат рота Почетного караула прошла торжественным маршем, и прозвучал прощальный салют.

Напомним, решение о строительстве народного музея "Самбекские высоты" было принято властями региона в год 70-летия Победы. Место для строительства выбрано неслучайно. Через хутор Самбек пролегала линия Миус-фронта, где погибли более 200 тысяч солдат.

В 2015 году был учрежден благотворительный фонд, прошли более 50 концертов и патриотических акций. В итоге удалось собрать свыше 11 миллионов рублей, а весной 2017 года на высотах была заложена Аллея героев, где с воинскими почестями захоронили останки 46 бойцов Красной Армии.