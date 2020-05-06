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06.05.2020 12:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дону за нарушителями изоляции 9 мая будут охотиться беспилотники

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области за нарушителями режима самолизоляции будут наблюдать беспилотные летательные аппараты правоохранительных органов. Полеты дронов начнутся в преддверии празднования Дня Победы и продолжатся до 11 мая.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Почти 600 самолетов и вертолетов примут участие в парадах 9 мая

Следить за воздушным парадом и салютом жителям советуют с помощью онлайн-трансляций.

Как сообщил на заседании регионального штаба по борьбе с распространением COVID-19 заместитель губернатора Михаил Корнеев, для недопущения распространения инфекции 9 мая в Ростове-на-Дону планируется закрыть для массовых посещений Театральную площадь, Набережную, Левый берег и Ворошиловский мост.

Во время первомайских праздников воздушный мониторинг МВД и Росгвардии помог выявить случаи нарушения режима самоизоляции в Азовском и Аксайском районах Ростовской области. Кроме того, были обнаружены рыбацкие катера и яхты на реке Дон около Азова, станиц Багаевская и Старочеркасская. Всего с начала апреля к административной ответственности привлечено около семи тысяч жителей региона.

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