На Дону за нарушителями изоляции 9 мая будут охотиться беспилотники

В Ростовской области за нарушителями режима самолизоляции будут наблюдать беспилотные летательные аппараты правоохранительных органов. Полеты дронов начнутся в преддверии празднования Дня Победы и продолжатся до 11 мая.

Следить за воздушным парадом и салютом жителям советуют с помощью онлайн-трансляций.

Как сообщил на заседании регионального штаба по борьбе с распространением COVID-19 заместитель губернатора Михаил Корнеев, для недопущения распространения инфекции 9 мая в Ростове-на-Дону планируется закрыть для массовых посещений Театральную площадь, Набережную, Левый берег и Ворошиловский мост.

Во время первомайских праздников воздушный мониторинг МВД и Росгвардии помог выявить случаи нарушения режима самоизоляции в Азовском и Аксайском районах Ростовской области. Кроме того, были обнаружены рыбацкие катера и яхты на реке Дон около Азова, станиц Багаевская и Старочеркасская. Всего с начала апреля к административной ответственности привлечено около семи тысяч жителей региона.