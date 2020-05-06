На Кубани коронавирусом заразился семимесячный ребенок

В Краснодарском крае за последние сутки выявлено 97 новых подтвержденных случаев COVID-19. Причем возраст самого маленького пациента составил семь месяцев. Об этом сообщили в краевом Оперативном штабе.

Таким образом, диагноз "коронавирус" на Кубани на сегодняшний день установлен уже у 1534 человек. С начала пандемии зафиксирован 21 случай летального исхода.

По информации оперштаба, основные очаги заражения - это Краснодар (26 новых случаев) и Сочи (13), 8 - в Крымском районе, 6 - в Тихорецком, Усть-Лабинском и Анапе, 4 - в Кавказском, Апшеронском, Тимашевском, Горячем Ключе, по два - в Новороссийске, Армавире, Ленинградском, Приморско-Ахтарском и Кущевском районах, по одному - в Новопокровском, Гулькевичском, Успенском, Красноармейском, Тбилисском и Брюховецком районах.

COVID-19 обнаружен у четверых детей - семимесячного, 6 и 11 лет в Сочи и двенадцатилетнего ребенка в Кавказском районе. До этого самый маленький на Кубани пациент с COVID-19 (годовалый ребенок) был зарегистрирован на днях в Белореченском районе. Старшему пациенту 93 года.

А всего из заразившихся коронавирусом на Кубани 1534 человек - 88 детей. Как рассказали в краевом министерстве здравоохранения, на данный момент 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в специализированной краевой инфекционной больнице, краевой больнице № 2, инфекционной больнице № 2 Сочи, городской больнице № 3 Краснодара, Ленинградской, Тихорецкой и Лабинской ЦРБ. 467 человек выздоровели и выписаны.

На сегодняшний день в медицинские организации региона обратилось 4452 человека с подозрением на коронавирус (517 детей). Стационарное лечение продолжают 2212 пациентов, в том числе 153 ребенка. Дома под наблюдением врачей поликлиник находятся 9458 жителей Кубани.

По данным оперштаба, в обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы, станиц Голубицкая, Кущевская и Динская, а также черноморского поселка Кабардинка размещены 1903 человека. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Роспотребнадзором проведено 29728 лабораторных исследований, лабораториями минздрава - 65305, в том числе 2336 за последние сутки.