На Кубани создали нанонити для масок, сдерживающие COVID-19

На Кубани группа разработчиков создала специальный материал - нанонити, который можно использовать в изготовлении медицинских масок для сдерживания коронавирусной инфекции, а после эпидемии - применять эту технологию для систем очистки и опреснения воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя группы разработчиков Дмитрия Лопатина.

"С конца марта мы начали проводить исследования: частицы копоти от керосина имеют примерно те же размеры, что и коронавирус, - прокомментировал Дмитрий Лопатин. - Мы проверили на всасывание ткань обычную, которая используется при изготовлении медицинских масок, и разработанные нами нанонити. Последние лучше задерживают частицы. Сейчас мы прорабатываем два варианта применения нанонитей для сдерживания распространения коронавируса: изготовление из них медицинских масок (уже ведем переговоры с двумя компаниями-производителями), также их можно использовать в сменных фильтрах для респираторов".

Известно, что группа изобретателей ведет свои разработки в городе Горячий Ключ, расположенном в 50 километрах от Краснодара. Ранее такой материал, как нанонити, или нитевидный нанокристалл (ННК), часто называемый также нановискер (от английского слова nanowhisker), успешно удалось получить ученым из Великобритании и США. Сейчас разработки в использовании этого одномерного материала ведутся уже в разных странах мира, однако считается, что даже получить такой материал сложно. Структура кристалла на молекулярном уровне является очень плотной и теоретически может задерживать даже бактерии.

По словам кубанских разработчиков, в будущем, после завершения пандемии, созданные нанонити также можно применять для систем очистки и опреснения воды.

Дмитрий Лопатин - выпускник Кубанского государственного университета. В 2019 году он предложил разработанную им прозрачную солнечную батарею. Этим проектом заинтересовалось министерство энергетики Объединенных Арабских Эмиратов.