Новости

В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч 13:16
Бирюков: Коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности из-за грозы 13:16
Семья умершего от COVID-19 врача на Урале получит 200 тысяч рублей 13:10
В Госдуме оценили заявления о Латвии как "доноре" для СССР 13:06
В Болгарии митингующие сорвали показательное выступление военных 13:05
Фото: В Ленобласти для двух ветеранов провели парад военной техники 13:05
"Заряженную" Lada Vesta заметили в Швейцарии 13:05
Еврокомиссия: Мировая экономика сократится на три процента 13:01
На Дону за нарушителями изоляции 9 мая будут охотиться беспилотники 12:59
В МОТ рассказали, какие профессии стали самыми важными во время пандемии 12:55
В Перми мужчину обвинили в мошенничестве на 75 миллионов рублей 12:42
Страны Балтии планируют открыть границы между собой с 15 мая 12:40
Глава правительства Великобритании пренебрегает правилами карантина 12:33
Дэниел Рэдклифф вновь обратится к миру Гарри Поттера 12:33
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру 12:33
На Кубани создали нанонити для масок, сдерживающие COVID-19 12:33
Французы за время изоляции набрали по 2,5 килограмма лишнего веса 12:26
На БелАЭС доставлено ядерное топливо 12:23
ВДНХ проведет прямые эфиры с космонавтами 12:20
Подведены итоги Московского международного салона образования 12:19
Видео: Песню "День Победы" исполнили на чувашском языке 12:18
Министр просвещения: О точных датах ЕГЭ говорить пока рано 12:09
Опрос: большинство французов не хотят отпускать детей в школу 12:09
В Крыму казачьи патрули начали ловить нарушителей самоизоляции 12:07
В Барвихе обокрали немецкого миллионера 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 12:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани создали нанонити для масок, сдерживающие COVID-19

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани группа разработчиков создала специальный материал - нанонити, который можно использовать в изготовлении медицинских масок для сдерживания коронавирусной инфекции, а после эпидемии - применять эту технологию для систем очистки и опреснения воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя группы разработчиков Дмитрия Лопатина.

Фото: Пресс-служба "Промобот"
Российские ученые создали робота для борьбы с COVID-19

"С конца марта мы начали проводить исследования: частицы копоти от керосина имеют примерно те же размеры, что и коронавирус, - прокомментировал Дмитрий Лопатин. - Мы проверили на всасывание ткань обычную, которая используется при изготовлении медицинских масок, и разработанные нами нанонити. Последние лучше задерживают частицы. Сейчас мы прорабатываем два варианта применения нанонитей для сдерживания распространения коронавируса: изготовление из них медицинских масок (уже ведем переговоры с двумя компаниями-производителями), также их можно использовать в сменных фильтрах для респираторов".

Известно, что группа изобретателей ведет свои разработки в городе Горячий Ключ, расположенном в 50 километрах от Краснодара. Ранее такой материал, как нанонити, или нитевидный нанокристалл (ННК), часто называемый также нановискер (от английского слова nanowhisker), успешно удалось получить ученым из Великобритании и США. Сейчас разработки в использовании этого одномерного материала ведутся уже в разных странах мира, однако считается, что даже получить такой материал сложно. Структура кристалла на молекулярном уровне является очень плотной и теоретически может задерживать даже бактерии.

По словам кубанских разработчиков, в будущем, после завершения пандемии, созданные нанонити также можно применять для систем очистки и опреснения воды.

Дмитрий Лопатин - выпускник Кубанского государственного университета. В 2019 году он предложил разработанную им прозрачную солнечную батарею. Этим проектом заинтересовалось министерство энергетики Объединенных Арабских Эмиратов.

Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель
Ученые Сингапура вновь скорректировали прогноз по COVID-19 для России
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Садовым товариществам предлагают голосовать заочно в период пандемии
Академик РАН: Коронавирус в России развивается по необычному сценарию
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание