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06.05.2020 11:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У пациентки астраханского роддома нашли коронавирус

Текст: Наталья Коротченко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Астраханском клиническом роддоме на карантин закрыли отделение патологии беременности из-за обнаружения COVID-19 у пациентки.

Как сообщает региональный минздрав, женщину перевели в госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, размещенный на базе Александро-Мариинской областной клинической больницы.

Фото: Пресс-служба "Промобот"
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У оставшихся в отделении пациенток, а также у медперсонала берут тесты на коронавирус. В настоящее время ни у кого из них нет повышенной температуры и не выявлены симптомы ОРВИ.

Как писала "РГ", 22 апреля в Астрахани был закрыт на карантин областной перинатальный центр из-за обнаружения коронавируса у роженицы. Сегодня центр полностью возобновил работу, но у беременных для плановой госпитализации теперь требуют результаты теста на COVID-19, их проводят в женских консультациях.

Всего на 6 мая в Астраханской области выявлено 589 случаев заболевания коронавирусом, 113 человек выздоровели, шесть - умерли.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань Распространение коронавируса COVID-19

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