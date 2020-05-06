У пациентки астраханского роддома нашли коронавирус

В Астраханском клиническом роддоме на карантин закрыли отделение патологии беременности из-за обнаружения COVID-19 у пациентки.

Как сообщает региональный минздрав, женщину перевели в госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, размещенный на базе Александро-Мариинской областной клинической больницы.

У оставшихся в отделении пациенток, а также у медперсонала берут тесты на коронавирус. В настоящее время ни у кого из них нет повышенной температуры и не выявлены симптомы ОРВИ.

Как писала "РГ", 22 апреля в Астрахани был закрыт на карантин областной перинатальный центр из-за обнаружения коронавируса у роженицы. Сегодня центр полностью возобновил работу, но у беременных для плановой госпитализации теперь требуют результаты теста на COVID-19, их проводят в женских консультациях.

Всего на 6 мая в Астраханской области выявлено 589 случаев заболевания коронавирусом, 113 человек выздоровели, шесть - умерли.