В аэропорту Краснодара установили боевой самолет "ночных ведьм"

На площади перед международным аэропортом Краснодара "Пашковский" возле памятника знаменитой боевой летчице эпохи Великой Отечественной войны Евдокии Бершанской появилась точная копия легендарного самолета ПО-2. Именно на этих маленьких бипланах летал женский 588-й ночной бомбардировочный авиационный полк. Хрупких девушек немцы прозвали "ночными ведьмами" - вражеские зенитки с прожекторами не были рассчитаны на такую технику, и юркий самолет благополучно ускользал.

Как известно, женский авиационный полк базировался одно время именно на Пашковском аэродроме, где сейчас расположен современный аэропорт. И в канун Дня Победы сотрудники главной краснодарской воздушной гавани решили таким необычным способом рассказать жителям и гостям краевой столицы об этом историческом факте. Самолет собрала по чертежам бригада из восьми человек. На работу ушло несколько месяцев. Причем все детали изготавливались вручную, только шасси достались от настоящего ПО-2.

- Прообразом послужил боевой самолет с надписью "Мстим за боевых подруг Таню Макарову и Веру Белик!", на котором летали в годы войны летчицы, - рассказал корреспонденту "РГ" заслуженный работник Краснодарского аэропорта Сергей Кирсанов. - Отыскали чертежи и принялись за воплощение идеи. Корпус самолета сделали из деревянного каркаса, обшитого фанерой и обклеенного перкалью (тонкой хлопчатобумажной тканью). Вместо серийного двигателя М-11 поставили пятицилиндровый из мотоцикла "Урал" - в золотых руках наших слесарей-ремонтников он преобразился до неузнаваемости и теперь внешне очень похож на тот, который стоял в авиационной модели. А самой сложной деталью оказались крылья 10 и 11 метров, выполненные из дерева и дюрали. Здесь нас выручили сотрудники базы ДОСААФ.

Точную копию самолета дополнил стенд с архивными снимками бомбардировочного полка и описанием подвигов "ночных ведьм". В октябре 1941 года инструктор-пилот с десятилетним стажем Евдокия Бершанская вместе с известной советской летчицей Мариной Расковой приступили к формированию женской авиачасти. Отбор вели строго, поэтому проходило немало волнующих минут, прежде чем девушки-добровольцы получали в руки желанный письменный ответ: "Зачислена".

Этот 588-й ночной бомбардировочный авиационный полк (позже преобразован в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк с почетным наименованием - Таманский) был поистине уникальным. Девчата (средний возраст личного состава 18-20 лет) за считанные месяцы освоили летное дело. Тренировались по 12 часов в сутки - не только днем, но и ночью. Среди своих солдат их шутливо именовали "Дунькиным полком" - по имени Бершанской. Однако через полгода шутки поутихли: летчицы на деле показали, что в бою не хуже мужчин, и даже действуют точнее.

В ходе ВОВ смелые девушки сбросили на позиции немецко-фашистских захватчиков почти три миллиона килограмм бомб, 26 тысяч зажигательных снарядов, уничтожили и повредили 17 переправ врага, 9 железнодорожных эшелонов, 46 складов. 23 девушки полка были удостоены высшей награды - Героя Советского Союза, пять из них - посмертно.

И все это было сделано на биплане, применявшемся до войны в качестве учебного самолета. Без радиосвязи и бронеспинок, способных защитить экипаж от пуль, с маломощным мотором, на нем можно было летать только ночью.

Кстати

Копия самолета ПО-2 будет стоять в аэропорту до проведения праздничного парада Победы, затем его укроют в ангаре, чтобы на следующий День Победы снова представить жителям и гостям Краснодара.