В Бахчисарае восстановили памятник местным партизанам

В Бахчисарае открыта восстановленная стела в честь партизан, боровшихся за освобождение Крыма в годы Великой Отечественной войны.

Стела из белого камня восстановлена при участии местных депутатов и предприятий "Камдорстрой" и "Альминский завод стройматериалов".

- Во время реконструкции применены современные технологии, обеспечивающие сохранность памятников от воздействия природных факторов, - рассказал возложивший цветы к монументу председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. - Спасибо всем неравнодушным, кто принял участие в восстановлении обелиска - депутатам городского и районного советов, предпринимателям, местной администрации. Здорово, что все объединились и выполнили колоссальную работу.

Бахчисарайский партизанский отряд был сформирован в последние дни октября 1941 года. Всего за несколько месяцев участники движения уничтожили более 600 солдат и офицеров противника, взорвали два эшелона и четыре моста, вывели из строя 28 автомашин.

- Свыше 50 масштабных боевых операций провели партизаны, - напомнил Константинов. - В апреле 1944 года в составе 6-й бригады Южного соединения, которой командовал Михаил Федорович Самойленко, активисты участвовали в освобождении Бахчисарая.

Обряд освящения памятника провел благочинный Бахчисарайского округа протоиерей Петр Чайковский.