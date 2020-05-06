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06.05.2020 10:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Казахстане с COVID-19 госпитализировали студента из Астрахани

Текст: Наталья Коротченко

У 24-летнего студента, прибывшего в Казахстан из Астрахани, где он обучался, диагностировали коронавирус.

Как сообщает оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области Казахстана, молодой человек прибыл 4 мая, до подтверждения анализов он был изолирован в карантинном стационаре. В настоящее время выявляется очаг заражения и устанавливается круг контактных лиц.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщается на сайте астраханского госуниверситета, группу студентов из Казахстана отправили на родину 4 мая бесплатным автобусным спецрейсом с соблюдением всех мер защиты от коронавируса по согласованию с консулом Казахстана.

С просьбой об отправке ребят домой обратились их родители и представители консульства Республики Казахстан в Астрахани. Всего было вывезено 26 студентов: 19 - в Актау и 7- в Атырау.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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