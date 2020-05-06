В Казахстане с COVID-19 госпитализировали студента из Астрахани

У 24-летнего студента, прибывшего в Казахстан из Астрахани, где он обучался, диагностировали коронавирус.

Как сообщает оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области Казахстана, молодой человек прибыл 4 мая, до подтверждения анализов он был изолирован в карантинном стационаре. В настоящее время выявляется очаг заражения и устанавливается круг контактных лиц.

Как сообщается на сайте астраханского госуниверситета, группу студентов из Казахстана отправили на родину 4 мая бесплатным автобусным спецрейсом с соблюдением всех мер защиты от коронавируса по согласованию с консулом Казахстана.

С просьбой об отправке ребят домой обратились их родители и представители консульства Республики Казахстан в Астрахани. Всего было вывезено 26 студентов: 19 - в Актау и 7- в Атырау.