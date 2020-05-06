В Крыму казачьи патрули начали ловить нарушителей самоизоляции

Крымские казаки совместно с правоохранителями начали патрулировать улицы городов и поселков полуострова. А число полицейских патрулей увеличено. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил заместитель начальника полиции МВД Крым Александр Смаглин.

По его данным, только за минувшие сутки в Крыму составлено почти 250 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Теперь на дежурство совместно с сотрудниками полиции выходят и казачьи патрули.

Как сообщили в МВД Крыма, практически весь личный состав участвует в обеспечении правопорядка, контроле соблюдении режима самоизоляции. Но граждане жалуются в правительство Крыма на недостаточное количество патрулей и возросшее число жителей, не желающих оставаться дома. В связи с этим в помощь полицейским привлечены казачьи дружины. Как сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк, на первых порах к патрулированию населенных пунктов полуострова привлечены 150 казаков. Также подразделения Черноморского казачьего войска приступили к патрулированию общественных мест и охране медучреждений Севастополя.

- Казаки заступили на охрану памятников города Севастополя. У памятника героическим защитникам города-героя "Солдат и матрос" казаки дежурят круглосуточно в дневную и ночную смены, - сообщили в пресс-службе ОКО "Севастопольский казачий округ" Черноморского казачьего войска.

Кроме того, по просьбе руководства ГБУ здравоохранения "Городская больница № 1 им. Н. И. Пирогова" казаки продолжают дежурство на контрольно-пропускных пунктах 1-й городской больницы Севастополя.

По данным Роспотребнадзора, благодаря мерам профилактики и самоизоляции населения в Крыму удалось не допустить взрывной рост случаев заболевания. Однако нарушения этих требований могут привести к значительно более тяжелым проявлениям пандемии коронавируса в республике.