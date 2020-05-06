В Крыму подросток погиб от падения с 30-метровой скалы

В Крыму в районе Судака погиб от падения с высокой скалы 16-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Трагедия произошла в селе Богатовка в районе очистных сооружений. Мальчик сорвался с горы Кая-Баши с высоты около 30-40 метров и получил несовместимые с жизнью травмы.

- Тело подростка в течение 15 минут нашли в труднодоступном участке скалистой местности, - рассказал министр МЧС по РК Сергей Шахов. - Дождавшись приезда следственно-оперативной группы, спасатели с помощью альпинистского снаряжения и носилок транспортировали его с горного участка и передали сотрудникам полиции.

Ведется расследование инцидента.