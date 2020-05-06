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06.05.2020 10:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму за сутки выявили 32 случая коронавируса

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Рекордное число заболевших коронавирусом - 32 человека - зарегистрировано в Республике Крым за минувшие сутки. Общее число зараженных достигло 160. Об этом во время заседания оперативного штаба по противодействию COVID-19 сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Из 32 заболевших 24 - это алуштинский обсерватор, старый очаг: шесть врачей, остальные - пациенты, - уточнил Аксенов. - Шесть человек - в Ялте, пять из которых относятся к уже известному очагу: контакты были у медсестры с коронавирусом, и одна женщина с неизвестным источником. Мы не знаем, откуда взялась эта ситуация. В Симферополе заболела одна женщина, вернувшаяся из Москвы. И Красноперекопский район, село Почетное - еще один заболевший, который находится в Джанкойской больнице. То есть ситуация прогрессирует.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по РК Натальи Пеньковской, у 24 новых заболевших из алуштинского обсерватора пробы на вирус были взяты на десятый день, и ни у кого из них не было клинических проявлений.

- Тем не менее из этого очага госпитализировано уже 34 заболевших, - констатировала Пеньковская. - В том числе 10 - это медики, а 24 - пациенты, находившиеся на обсервации.

Второй очаг - в инфекционной больнице ФМБА в Ялте - это четыре пациенты больницы и один медработник. В третьем очаге, в селе Почетное, уже у шести местных жителей, находившихся под меднаблюдением, подтвердился коронавирус. Новый очаг COVID-19 зафиксирован и в Симферополе: жительница столицы Крыма с 22 марта по 24 апреля находилась в Москве, а вернувшись домой, обратилась к врачам с клиническими проявлениями ОРВИ и была госпитализирована с пневмонией.

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- Мы имеем значительный рост заболеваний за последнюю неделю. Мы прогнозировали этот рост и говорили, что даже не дошли до подъема заболеваемости, - сказала Пеньковская. - Все меры, принимаемые правительством Крыма, были адекватны ситуации. И сегодня у нас 37 процентов очагов имеют число заболевших - один, то есть были прерваны все цепочки передачи, и заболевание дальше не получило распространения. Это очень неплохой показатель в нынешней ситуации.

Вместе с тем Пеньковская отметила, что большинство инфицированных - 70 процентов - обращались за медпомощью только на третий-пятый день после первых клинических проявлений, а до этого - активно заражали окружающих. 48 процентов заболевших COVID-19 выявляются и госпитализируются без симптомов.

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