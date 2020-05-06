В Новороссийске прокомментировали фото с "дезинфекцией гальки" на пляже

Власти Новороссийска прокомментировали фотоснимок, на котором специалисты в защитных костюмах со спецоборудованием якобы проводят "дезинфекцию гальки" на местном пляже "Нептун". Оказалось, они в своем рабочем обмундировании просто шли вдоль моря, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу новороссийской администрации.

По их словам, специалисты обрабатывали на перекрытой от посетителей набережной тренажерные комплексы и переходили от одного объекта к другому в то время, как их застал нежданный фотограф. К слову, нарушитель карантина.

Сегодня один из местных Telegram-каналов опубликовал этот фотоснимок. В кадр попали два человека в костюмах химической защиты с аппаратами для обеззараживания. Видно, что они идут по пляжу вдоль моря. Автор поста в комментарии сообщил, что они занимаются дезинфекцией гальки и предположил, что скоро начнут опрыскивать море.